熱愛發明與傳承　葉忠福獲頒愛迪生終身發明卓越成就獎

對創新發明，葉忠福總是無私無我的做實務與理論上的經驗傳承，不斷的將自己在創新發明領域的所獲所得，與吸汲其他發明家的經驗、新知，提供、奉獻給有志於創新發明的人。葉忠福說，不要讓他們多走冤枉路與吃虧、受害。而進行專書著作推廣，傳承創意與創新發明教育。目前葉忠福的專書著作有《創新管理：創意發明與專利保護實務》揚智文化出版；《創新發明原理與應用》揚智文化出版；《潮.創客：創新與創意發明應用》台科大圖書出版；《創意思考與創造力訓練：含創客運動及群眾募資》台科大圖書出版等。

除以專書著作推廣傳承創意與創新發明教育外，亦經常受邀至各級學校演講(約50所學校) ，推動學生學習正確發明創作之觀念與要領。葉忠福表示，我國以「知識經濟」加速提升為「創新經濟」，而在嶄新的產業中，能以「知識」和「創新智慧」結合成「創新產業」使之成為一種高價值的產業型態。