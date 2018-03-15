談新台幣改版　楊金龍：圖案若涉威權象徵　就依法行政

中央銀行總裁楊金龍今（15）日首度赴立法院財委會進行業務報告及備詢，不過，被問到新台幣改版問題，楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，外界都關注是否「彭規楊隨」？這有一個重要指標就是新台幣要不要改版？因為有民進黨立委認為這是轉正義，沒考慮新台幣改版500億元就這樣沒了，你要堅持住彭淮南的做法及底線。

楊金龍則表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。