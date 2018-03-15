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政治

深澳電廠環評通過　李應元被藍委口水淹沒

記者江昱逵／台北報導2018/03/15 10:33
▲深澳電廠環評昨通過，立院衛環會15日修空污法時，環保署長李應元遭到國民黨立委砲轟，並要求李應元與環保署副署長詹順貴負起政治責任。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.15）
▲深澳電廠環評昨通過，立院衛環會15日修空污法時，環保署長李應元遭到國民黨立委砲轟，並要求李應元與環保署副署長詹順貴負起政治責任。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.15）

環保署昨日審查「深澳燃煤電廠擴建案」環境影響差異分析，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，順利通過環評，國民黨立委今（15）日在立法院衛環委員會上表示，昨晚是台灣環保史上最荒謬的一幕，環保署署長李應元則試圖為詹順貴護航，現場吵成一團，李應元隨即遭到國民黨立委包圍，險些被口水戰淹沒。

立法院衛環委員會今日排審《空污法》修正草案，而昨晚環保署環評大會召開深澳燃煤電廠環評，事前環團、雙北代表、當地民眾都反對興建，連番到環保署前抗議，但最終環評投票 8 比 8 票，最後由環評主席詹順貴投下關鍵一票，做成「修正通過」結論。

國民黨立委在會議一開始便提出程序發言，批評民進黨政府打假球，根本沒有想要解決空汙問題；由於今日會議詹順貴並沒有到現場，只有李應元列席說明，藍營立委紛紛要求詹順貴到現場說明，並負起政治責任下台。

對此，李應元說，環評會議的主席就是署長，而他和詹順貴會分工，所以有時候會委請詹順貴代為主持會議，但是環評會議的所有結果都是署長要承擔，「我會負起全責。」

李應元進一步說明，此案是環境差異分析，主要是要比較新的有沒有比舊的更好，如果有的話就不用重新環評，而此案確實比過去更好，「我保證比以前更好。」

不過國民黨立委並不買單，直接包圍李應元，怒吼詹順貴與李應元應下台負責，國民黨立委陳宜民批評，李應元口中以前的環評是 10 年前做的環評，兩者如何比較，藍營立委每人一句話，讓李應元險些招架不住。

關鍵字深澳電廠空污法李應元詹順貴環保署
環團號召民眾致電立委　反核二重啟廉政專刊揭露　柯建銘背債五千萬元

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