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NBA／魔術奇兵狂砍35分　力壓字母哥率隊終結5連敗

記者黃建霖／綜合報導2018/03/15 10:30
▲Jonathon Simmons 。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jonathon Simmons 。（圖／美聯社／達志影像）

確定無望季後賽的魔術隊，今(15)日在主場迎戰公鹿，原以為取勝機會不大，但沒想到本場擔任先發小前鋒的Jonathon Simmons(西蒙斯)卻跳出來拿到生涯新高的35分，最終帶領球隊以126:117擊敗對手，終結近期5連敗。

魔術在首節就大爆發，Simmons和控衛D.J. Augustin連罰帶投、替球隊取得36:20的大幅領先；第2節公鹿力圖振作，一度靠著後衛Eric Bledsoe的個人能力將比數追近到48:51，不過此時Simmons又再次用三分球澆熄對手反撲氣焰，幫助魔術半場取得9分的優勢。

第3節開打後公鹿一波8:0的攻勢，反倒以78:77超前，但他們隨後卻陷入得分荒，讓魔術回敬了14:0的高潮，以91:80要回領先。第4節公鹿無力再將比分給拉近，而魔術則把握罰球機會，終場以9分差帶走勝利。

魔術此役扮演「攔路虎」的角色，Simmons三分球12投7中、拿到35分、35分、4籃板、3助攻的好表現，也打出個人生涯代表性的一戰。而除了他之外，Augustin也得到了32分、中鋒Nikola Vucevic則繳出22分、9籃板、9助攻的全面成績單。

公鹿頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo本場狂砍38分、10籃板、7助攻，Bledsoe也有20分、8助攻的好表現，但是在防守方面他們卻做的不夠好，讓對手外線34投18中、投出超過5成的命中率，成為他們吞敗的主因。

 

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