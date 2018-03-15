影音／國民黨送反核食公投連署書　郝龍斌要政府十倍奉還

「反核食、救孩子」國民黨守護食安公投聯盟今(14)日赴中選會遞交 1 萬 8750 份提案連署書，領銜提案的國民黨副主席郝龍斌強調，提案書份數超過法定門檻十倍，代表公投提案書承載了台灣人民對於核災區食品進口台灣的憤怒與焦慮，國民黨會把這些憤怒與焦慮收集起來，「十倍奉還」給民進黨政府。

林德福表示，國民黨立法院黨團堅決反對開放日本核食輸台，食安議題沒有藍綠、黨派之分。

賴士葆則呼籲，中選會不要有過多的政治操作，在目前新修正的公投法規定，中選會不需對公投提案實質審查，僅需程序上的審定，期許中選會秉持中立的態度，不要作執政者的政治打手，盡速讓反核食公投通過第一階段審查。

游淑慧則說，前年政府釋出將開放日本核災區食品進口訊息時，立刻引起民眾高度焦慮與不滿，當時郝龍斌號召公投，在一個半月內即募集超過 10 萬份的連署書，民意的展現讓時任行政院長的林全懸崖勒馬，這也是第一個因民意而退讓的政策。

