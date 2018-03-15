白宮新經濟顧問：中國破壞規則美應強勢回應

（中央社記者鄭崇生華盛頓14日專電）新任白宮首席經濟顧問柯德洛今天說，美國應領導一個大型的貿易夥伴同盟，對抗中國，讓中國知道是他們破壞規則，正是中國的自身作為，才招致美國的強勢回應。

白宮今天宣布，美國財經媒體CNBC評論員柯德洛（Larry Kudlow）接任白宮國家經濟會議主席，而這位曾公開反對美國總統川普課徵鋼鋁關稅的電視名嘴，在人事案底定後，首度於CNBC美股節目「收盤」（closingbell）為自己原先的看法辯解，更在言語上展現對中國強勢的一面。

柯德洛說，他是個不喜歡關稅的人，而他反對川普最早提出不分敵我、無差別的「一籃子關稅」，他說，「你該懲罰敵人，而不是朋友」。