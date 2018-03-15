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〈債券ETF正夯〉金融市場震盪下 投資短天期或浮動

鉅亨網2018/03/15 11:01
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目前市場憂心美國 10 年期公債殖利率若於今年內急升至約 3.5%「臨界點」，可能會對實體經濟造成衝擊，因此預期今年市場波動程度將高於去年。富邦證券建議，投資人拉高風險意識，資產配置以風險分散為主要考量，並增加收益型資產部位，以息收作為資產的下檔保護，建議可選擇短天期或浮動利率債券 ETF 以降低資產組合波動。

投資債券型 ETF 的好處

富邦證券表示，相較於股票，投資債券可收取固定配息，對投資人來說具較低風險、固定收益等優點。惟債券投資門檻相當高，動輒百萬台幣，選擇債券型 ETF 反而較適合投資金額較小的投資人。

此外，債券 ETF 的交易方式可以像股票一樣在網路上進行電子交易，有公開交易的股價可以隨時買賣，操作方便，更具流動性，透明度高。

富邦證券說明，雖然債券 ETF 並不會像投資債券一樣持有到到期，因此沒有到期日，也無法確定在一特定期間後保本。但優點是，債券 ETF 會定期納入新發行債券，因此，投資人選擇債券型 ETF，就可享有當升息情況下，投資標的會持續更換新發行利率較高的債券，也較不會發生投資的債券利率相較市場利率低的情況。目前市面上可選擇的 ETF 商品包含短天期或浮動利率債券 ETF。

何謂短天期債券及浮動利率債券

富邦證券表示，由於一般債券發行之後，票面利率就固定不變，因此當市場利率上漲時，就會出現價格下跌的風險。而浮動利率債券則是可隨著參考利率調整票面利率，所以即使升息，這些債券價格的波動幅度也非常小，相對來說較能抵抗利率升高的不利影響。

短天期債券則是因為不同天期債券對利率敏感度不同，如果存續期間愈長，債券價格對利率變動的敏感度愈大，因此選擇的短期債券將會因為其存續期間較短，對利率的變化敏感度就越小，也較不會因為升息使債券價格出現大幅波動。 

富邦證券表示，當金融市場面臨諸多不確定因素時，預期市場波動程度較高，投資人可選擇短天期或浮動利率債券 ETF，這可以避免投資人擔心股市震盪拉回時，或又擔心在升息環境下對債券價格的不利影響，為短期的資金配置不可或缺的投資工具。

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