《天堂 M》大推一把 橘子去年全年可望接近損平

《天堂 M》為橘子所代理、由韓國遊戲大廠 NCSOFT 開發的跨世代手遊鉅作，於去年 12 月 11 日開服，橘子集團執行長劉柏園看好該款遊戲可帶來強勁的營運動能，下達「預算沒有上限」的命令，因此去年底該款遊戲各類廣告可說是鋪天蓋地而來，除電視廣告熱播外，橘子也砸大錢在各個能見度高的平台上大打廣告，跨年時的 101 煙火秀也能看到《天堂 M》的身影，行銷費用相當驚人。

遊戲營運商橘子 (6180-TW) 去年底在跨世代熱門手遊《天堂 M》上市的動能挹注下，帶動 12 月營收創當時單月營收新高，法人認為，橘子去年營運可望走出 2016 年虧損，全年表現逼近損平。

橘子 12 月營收公布後，果然一舉登峰，寫下當時單月營收新高、16.7 億元，不過，由於該款手遊上市初期行銷費用高，且橘子前 3 季營運為損平，10 月與 11 月每股虧損 0.88 元，法人預期，橘子去年全年營運雖有機會小賺，但達到損平表現的可能性較高。

展望本季，受惠《天堂 M》熱度持續，橘子 1 月與 2 月營收都續寫新猷，法人認為，在本季毛利率與營益率都可望較去年第 4 季明顯提升下，本季營收表現可望創單季歷史新高，獲利空間也相當可期。