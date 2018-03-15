米其林概念股發燒 雲品寒舍摘星奔漲停

（中央社記者江明晏台北15日電）米其林概念股出列，唯一摘下三星的「頤宮」與雲品同屬雲朗集團，寒舍旗下喜來登的「請客樓」奪二星，股價開盤均奔漲停，亞都麗緻「天香樓」拿一星，股價也展開慶祝行情。

首屆台北米其林指南14日出爐，共有20家餐廳摘星，唯一獲得三星評比的頤宮是雲品所屬雲朗集團旗下君品酒店的中餐廳，由於雲朗近年積極評估要將表現較好的事業體併進雲品，頤宮奪得米其林三星，對雲品餐飲前景大有助益。

雲品今天股價開盤衝上漲停板新台幣64.3元，但未能鎖住，早盤維持6.5%左右漲幅。