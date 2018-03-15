玉晶光強勢亮燈漲停 二線光學股勁揚

（中央社記者韓婷婷台北15日電）光學鏡頭廠玉晶光今天表現一馬當先，強勢開高後快速亮燈漲停，帶動二線光學廠群起勁揚，能否掀起位處低位階的光學股新一波攻勢值得觀察。

玉晶光從去年9月高檔596元回檔修正到波段低點213元以來，跌幅高達64%，修正時間長達近7個月，隨著第1季淡季進入尾聲，加上iPhone平價版有機會提前推出的傳聞加持，玉晶光今天挾著低位階的優勢，獲得市場買盤青睞，在開盤10分鐘即強攻漲停價260.5元，漲停強鎖1734張。

在玉晶光強勢亮燈漲停帶動下，二線光學股全面翻揚，包括亞光、先進光、華晶科、新鉅科、聯一光、光燿科盤中漲幅都超過5%。