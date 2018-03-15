核二再轉案審查 謝曉星：沒有政治力介入

謝曉星在專案報告前受訪時說，核二2號機審查其實基本上不見得要到立法院報告，但因為教育文化委員會有要求，原能會雖然有准駁權力，但會尊重立院，等專案報告結束後，才會給台電公司答覆，審查也沒有政治力介入。

（中央社記者朱則瑋、王承中台北15日電）原能會主委謝曉星今天說，核二廠2號機再轉案審查沒有政治力介入，目前審查已確認符合再轉要求，等立法院專案報告結束後，就會通知台電公司再轉。

至於核一廠1號機是否也會再轉，謝曉星指出，目前已經3月中旬，核一1號機運轉執照到年底到期，12月7日就會進入除役進程，以他角度來看，「應該是不會有再轉可能性」，也沒有看到任何再轉的跡象，台電公司雖然仍有正常維護，但沒有提出相關申請。

謝曉星表示，只講技術的話，這次核二1號機再轉案審查花了將近一個月時間，核一1號機停機時間更久，超過3年以上，就算台電真的申請再轉，原能會會站在全民安全上，把審查時間拉得更長。

核一1號機採用是沸水式反應爐第4型，民國67年12月10日正式商轉，裝置容量為63.6萬千瓦，每年發電約50億度。依核能發電廠使用年限40年計算，1號機停止運轉年限為今年的12月5日。

核一1號機在103年12月10日進行第27次大修作業，卻在同年12月28日執行燃料挪移填換作業時，發現其中1束燃料組件把手鬆脫，以致原本預定在104年1月14日完成的歲修延期，創下台灣核電廠最長歲修停機期間。（編輯：林孟汝）1070315