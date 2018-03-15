NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金智媛的好友來了　白娥娟四月登台吳音寧去留看北市？柯P神回七個字天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

大陸建設進軍海外 分散風險增成長動能

中央社2018/03/15 08:30
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北15日電）向來以興建豪宅著名的大陸建設也將觸腳伸海外。大陸建設總經理廖淳森表示，國內適合的住宅土地難尋，將觸腳伸向海外可分散風險並增加成長動能，初步以法治、市場透明國家為主。

大陸建設繼2014年進軍馬來西亞之後，最新插旗美國舊金山房市。大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設投資3.67億美元在舊金山的建案，希望獲得更多的建設機會與商機。

張良吉指出，馬來西亞吉隆坡的建案預計2021年完工，2022年開始營運；舊金山的建案3月動工，2020年第二季完工。

廖淳森指出，國內適合的住宅土地難尋，且國內的建案採完工認列法，從買進土地到完工交屋認列入帳，至少要5年，所以大陸建設依循關係企業─大陸工程長年在海外工程市場征戰的經驗，也決定將觸腳伸向海外，以增加企業的營運成長動能。

廖淳森說，大陸建設評估進軍海外市場最重要的是當地為法治成熟國家，市場透明度高為主，人治色彩高的國家不予考慮，而且是一個建案做完之後再進行下一個建案，以逐案累積經驗之後才會擴大海外的營運規模，完全秉持「穩紮穩打」的原則。

至於進軍海外房市的產品型態，廖淳森強調，大陸建設不會在海外興建純住宅的建案，而是會興建包括住宅、飯店、商場等複合式建築，或是只興建差異性不大，國際普遍都能接受的飯店建築。

至於美國總統川普宣布課徵進口鋼鐵和鋁各25%和10%的重稅，順勢推升美國國內的鋼鐵和鋁製品價格，是否會增加在美國的營建成本，廖淳森強調，在美國的建築材料占整體興建成本非常低，課重稅不會影響建築成本，最貴的還是人工費用。(編輯：趙蔚蘭)1070315

亞洲科技股值得期待 投信指...婦聯會捐款 雷倩：不應以...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan