亞洲科技股值得期待 投信指有2原因

（中央社記者田裕斌台北15日電）外資出現重回亞股跡象，投信表示，尤其是科技股評價明顯受到低估，加上今年獲利成長性值得期待，尤其是資金青睞的焦點。

根據彭博(Bloomberg)統計，外資過去6周大幅減碼亞洲股市，不過，賣壓正逐步縮小，而且本周開始出現資金回流跡象；其中，台灣、南韓、印度獲已外資大買8.15、7.02、2.17億美元，馬來西亞、越南、泰國也都有小幅加碼，印度、馬來西亞與越南今年來已由賣轉買。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，美國1月薪資增幅達2.9%，創2009年6月來新高，引發通膨隱憂，投資人擔心升息步伐加快，導致2月初美股大幅回檔，但根據最新公布的2月數據結果，薪資增幅下滑到2.6%，有放緩的跡象，化解通膨升溫的疑慮，帶動資金重返股市。