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亞洲科技股值得期待 投信指有2原因

中央社2018/03/15 08:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）外資出現重回亞股跡象，投信表示，尤其是科技股評價明顯受到低估，加上今年獲利成長性值得期待，尤其是資金青睞的焦點。

根據彭博(Bloomberg)統計，外資過去6周大幅減碼亞洲股市，不過，賣壓正逐步縮小，而且本周開始出現資金回流跡象；其中，台灣、南韓、印度獲已外資大買8.15、7.02、2.17億美元，馬來西亞、越南、泰國也都有小幅加碼，印度、馬來西亞與越南今年來已由賣轉買。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，美國1月薪資增幅達2.9%，創2009年6月來新高，引發通膨隱憂，投資人擔心升息步伐加快，導致2月初美股大幅回檔，但根據最新公布的2月數據結果，薪資增幅下滑到2.6%，有放緩的跡象，化解通膨升溫的疑慮，帶動資金重返股市。

黃筱雲指出，MSCI亞洲指數目前本益比僅約15倍，低於21.5倍的10年平均值，其中，科技產業本益比約19倍，僅略高於10年平均值一半水準，考量今年科技產業獲利年增率上看30%，PEG(本益比相對盈餘增長比率)只有0.62倍，顯然評價遭到嚴重低估。

黃筱雲分析，今年全球經濟同步擴張，加上AI機器人、金融科技、5G、互聯網、電動車等創新應用刺激新需求爆發，包括半導體、矽晶圓、記憶體、被動元件、銅箔基板等諸多材料、零組件都有供應吃緊、報價上漲的情形，亞洲科技業成為最大受惠者，獲利成長性值得期待。(編輯：趙蔚蘭)1070315

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