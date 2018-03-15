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中央社

美股下挫 台股觀察5日線支撐

中央社2018/03/15 08:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美股下挫，道瓊指數下跌248點，台股14日站穩11000點之上。法人表示，台股短線5日線或有支撐，需觀察國際貿易戰隱憂發展。

全球爆發貿易戰爭的憂慮日益升高，美國華爾街股市全面下跌，道瓊指數下挫248.91點或1.00%，收在24758.12點。科技股那斯達克指數下挫14.20點或0.19%，以7496.81點作收。標準普爾指數下挫15.83點或0.57%，收2749.48點。

台股加權股價指數14日收盤下跌56.83點、跌幅0.51%、收在11038.80點、成交值新台幣1184.24億元，三大法人合計賣超92.71億元。

法人表示，儘管外資現貨、期貨多單同步減碼，台股RSI及KD技術指標仍開口向上，所有均線仍彎頭向上，預期短線5日線約10964點有支撐，需觀察國際貿易戰影響。

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸火速獲審批通過，外界擔憂磁吸效應，金管會主委顧立雄14日表示，台灣資本市場相對大陸仍有優勢，鴻海可能會有些公司在台灣掛牌。

聯發科14日發表曦力P60晶片，宣布與騰訊、商湯、虹軟、曠視等多家人工智慧（AI）廠商合作，一同打造AI生態系。（編輯：鄭雪文）1070315

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