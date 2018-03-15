美股下挫 台股觀察5日線支撐

全球爆發貿易戰爭的憂慮日益升高，美國華爾街股市全面下跌，道瓊指數下挫248.91點或1.00%，收在24758.12點。科技股那斯達克指數下挫14.20點或0.19%，以7496.81點作收。標準普爾指數下挫15.83點或0.57%，收2749.48點。

法人表示，儘管外資現貨、期貨多單同步減碼，台股RSI及KD技術指標仍開口向上，所有均線仍彎頭向上，預期短線5日線約10964點有支撐，需觀察國際貿易戰影響。

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸火速獲審批通過，外界擔憂磁吸效應，金管會主委顧立雄14日表示，台灣資本市場相對大陸仍有優勢，鴻海可能會有些公司在台灣掛牌。

聯發科14日發表曦力P60晶片，宣布與騰訊、商湯、虹軟、曠視等多家人工智慧（AI）廠商合作，一同打造AI生態系。（編輯：鄭雪文）1070315