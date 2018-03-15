共和黨意外失賓州 敲響期中選舉警鐘

官方尚未公布賓州補選結果，但根據所有選區回報，在昨天投下的24萬多票之中，民主黨候選人藍姆領先共和黨的薩柯恩（Rick Saccone）579票，兩人得票率分別為49.8%和49.6%。

法新社報導，民主黨人今天欣喜若狂，因為候選人藍姆（Conor Lamb）在這場具全國意涵的選戰交出漂亮成績單。他們堅稱，在川普主政的國家交出一年前想都沒想到的強勁表現，預告民主黨會在11月期中選舉有好表現。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普所屬共和黨今天似會跌破大家眼鏡，在重要的賓州補選吞下敗仗。川普撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson）掀起的政府風暴，將因此越演越烈。

郡官員還在統計對結果有決定性影響的臨時選票與不在籍選票，但藍姆已在今天凌晨宣布勝選。川普2016年大選時，以將近20個百分點的差距拿下這個選區。

藍姆宣布勝選後，民主黨隨即表示川普和共和黨人今年可能遭到政治報應，交出國會控制權。

民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）說：「賓州只是開始。」

33歲的藍姆曾任聯邦檢察官，陸戰隊員出身，在許多方面都讓人耳目一新。

他的強勁表現，不只可看出民主黨人重新連結上了勞工階層，也可看出爭取經濟公平的溫和派可能讓勞工階層的「老白男」有共鳴，而2016年把川普推向白宮的，正是這群選民。

憂心忡忡的共和黨領袖不得不承認，不管第18選區結果如何，藍姆都重重打擊了他們繼續掌控聯邦參眾兩院的可能性。

眾院議長萊恩（Paul Ryan）和共和黨議員開了場閉門會議，根據與會人士，萊恩表示：「這應該打醒我們。」

但萊恩對記者發言時，卻淡化了這場選戰的影響。他說，藍姆的選戰以支持生命、支持槍枝、反體制為主軸，是少見適合自己選區的民主黨人。

「這兩位候選人打選戰都像保守派」，11月時，「我就不認為那種狀況會發生在整個國家」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070315