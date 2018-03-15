巴拿馬文件案風暴核心事務所 宣布停業

（中央社巴拿馬市14日綜合外電報導）讓全球多位政要下台的「巴拿馬文件」避稅醜聞中，身處風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡今天宣布停業，並歸咎於媒體負面報導和它聲稱的當局不合理行為。

法新社報導，莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）在聲明中表示：「聲譽下滑、媒體攻勢、財務後果和某些巴拿馬主管當局不合規定的行為，釀成無可挽救的損害，這個月底會全面停業。」

但莫薩克馮賽卡表示，一個規模較小的組織將繼續處理當局、其他公家和私人團體的要求事項。

莫薩克馮賽卡共同創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）去年8月承認，由於信譽受損造成業績下滑，事務所海外辦公室大多已經關閉。