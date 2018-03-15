NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

巴拿馬文件案風暴核心事務所 宣布停業

中央社2018/03/15 10:10
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴拿馬市14日綜合外電報導）讓全球多位政要下台的「巴拿馬文件」避稅醜聞中，身處風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡今天宣布停業，並歸咎於媒體負面報導和它聲稱的當局不合理行為。

法新社報導，莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）在聲明中表示：「聲譽下滑、媒體攻勢、財務後果和某些巴拿馬主管當局不合規定的行為，釀成無可挽救的損害，這個月底會全面停業。」

但莫薩克馮賽卡表示，一個規模較小的組織將繼續處理當局、其他公家和私人團體的要求事項。

莫薩克馮賽卡共同創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）去年8月承認，由於信譽受損造成業績下滑，事務所海外辦公室大多已經關閉。

2016年4月3日爆發「巴拿馬文件」（PanamaPapers）醜聞，莫薩克馮賽卡1150萬份歸檔數位文件外洩，揭露全球政要權貴如何利用境外公司藏匿資產。

德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）取得文件，隨後與國際調查記者聯盟（ICIJ）分享資訊。國際調查記者聯盟後來開啟可供大眾搜尋的「巴拿馬文件」資料庫，直至今日仍不斷有新發現。

巴拿馬文件風波導致多國政壇領袖下台。冰島總理甘勞格森（Sigmundur David Gunnlaugsson）被揭露家人擁有境外帳戶後被迫辭職；巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）則是被扯出家族和獲利豐厚的海外企業有關，夏立夫因而遭到貪汙指控，被判終身不得從事公職。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070315

川普禁博通併高通 恐阻礙中...李婉鈺疑酒後鬧事涉毆警 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan