川普禁博通併高通 恐阻礙中國投資矽谷

投資美國與中國的GGV Capital管理合夥人李查茲（Jeff Richards）表示：「亞洲法人已經成為美國公司的資金與關係來源。這樁被禁的併購案在世界各國間不會沒人注意。」

路透社報導，美國政府加強對外國投資的監管審查，目的是保護美國公司，但是實際上，可能使得美國在全球科技產業的競爭中削弱實力。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國矽谷創業投資者及技術主管表示，總統川普禁止總部在新加坡的博通（Broadcom）收購美國競爭對手高通（Qualcomm）一案，恐怕阻礙中國在矽谷的關鍵投資。

中國公司一直是美國新創企業的重要投資者，偶爾也是買家。網路巨頭騰訊、阿里巴巴都大手筆投資美國私人公司，包括擴增實境（AR）頭戴裝置的創始者Magic Leap、共乘服務Lyft及Uber；並在通訊軟體公司Snap首次公開募股前投入資金。

孟羅風險投資公司（Menlo Ventures）投資合夥人蓋奈山（Venky Ganesan）表示：「國家安全與經濟保護主義之間的界線模糊，總統發布行政命令阻止這樁併購，巧妙地跨過了這條界線。」

協助美國科技業打入中國市場的結盟發展集團（Alliance Development Group）董事總經理蘇利文（David Sullivan）表示，阻止博通交易「是一個影響廣泛的風向球，可能切斷美國科技公司未來的市場機會、策略結盟、重要資金來源及退場」。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070315