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中央社

蒲亭高壓統治 俄反對派難壯大

中央社2018/03/15 09:07
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科15日電）蒲亭統治俄羅斯18年中，反對聲音從未消失。蒲亭政府干預媒體，反對派領袖接二連三死亡，公開和蒲亭唱反調，身家安全堪慮，長期下來，俄羅斯反對派難以壯大。

蘇聯解體後，俄國解除報禁，民眾可以辦報，經營媒體，表面上看來已擁有言論自由，但俄羅斯政府仍可將手伸進媒體干預。隨著紙媒式微，電視成為俄國民眾資訊主要來源，然而俄羅斯主要電視頻道皆為國營，批評府的新聞少之又少，若遇到民間反對聲音或聚眾抗議，這些新聞多被冷處理，甚至完全不被報導。

網路媒體興起，資訊傳播有多元管道，俄國出現如Dozhd、Meduza等媒體，反對派有更多發聲機會，也能在社群平台自製節目，宣傳理念，或直播抗議，但始終比不上電視的傳播力道。

俄國政府除了掌控電視媒體，還曾封鎖部分反對派的網站或帳號，以「換掉蒲亭」（Vmesto Putina）為訴求的活動，官方網站就遭封鎖，Vkontakte（俄國版Facebook）上的帳號也被註銷。

同屬反對派的MBK media網站也被封鎖，這些手段限制反對聲音只能在網上流傳，甚至消失。

另外，反對派的集會常受到阻撓，活動地點得從市中心移到較偏遠的地方。知名反蒲亭領袖納瓦尼（Alexei Navalny）經常帶領支持者在莫斯科市中心示威，與維安警察發生衝突。

恐怖的是，在納瓦尼帶領各項抗議前，反對蒲亭的領導者還不少，但都接二連三在境內，甚至海外死亡。

記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）在自家公寓被槍殺、前蘇聯國家安全委員會（KGB）上校李維寧科（Alexander Litvinenko）在英國釙中毒身亡、金融界領袖比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）在英國家中離奇喪命、政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在莫斯科市中心的大橋上，遭不明人士射殺。

連串恐怖謀殺都沒有結論，納瓦尼成為少數仍活著，還在奮戰的反對派領袖。

但俄羅斯當局並未放鬆，除干預納瓦尼的集會活動外，也阻止他進入體制。這次總統選舉，中央選委會以納瓦尼曾因刑事罪行被判刑為由，判定他不符參選資格，納瓦尼失去和蒲亭一決高下的機會，轉而在網路上鼓吹選民拒絕投票。

蒲亭政府有系統的壓制，讓反對者能發聲，但難以集結，並讓反政府與喪命產生恐怖連結，是蒲亭及所屬政黨得以連選連任，穩定治理俄羅斯的原因之一。

網路雖然無遠弗屆，但俄羅斯領土廣大，想要吸引更多人加入反對陣營，維持新聞熱度，透過媒體傳播理念是必要手段。

宣傳管道受阻與被消失，是俄羅斯反對派難成氣候的主因之一。（編輯：廖漢原）1070315

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