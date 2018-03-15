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中央社

俄羅斯追求穩定選民 成支持蒲亭的多數

中央社2018/03/15 09:04
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科15日電）俄羅斯總統蒲亭18年來參加過3次總統大選，未嘗敗績。研究指出，支持蒲亭的選民是保守、不想變動的一大群體，相較於改革，追求穩定才是總統的第一要務。

俄羅斯社會輿論研究中心（VCIOM）3月4日公布的民調顯示，蒲亭（Vladimir Putin）支持度近70%，遠遠拋開其他候選人。有趣的是，調查中「難以決定支持誰」的選項為10.7%，較其他7位候選人的個位數支持度還高。

到底誰在支持蒲亭？蒲亭的群眾為何？許多民調及研究機構多年來長期追蹤分析，有明確的答案。

支持蒲亭的一大群人被稱為「蒲亭的多數」（Putin's Majority），這項政治用語在1999年末出現。當時俄國國會下議院選舉在即，被認為是種選舉伎倆，蒲亭陣營企圖在下議院組成多數聯合，以便推動政策。

蒲亭在2000年俄國總統選舉勝出，「蒲亭的多數」即代表投票給他的選民，最後泛指所有支持政府和新任總統的所有民眾。

2012年，蒲亭再度當選總統，俄羅斯社會輿論研究中心同年9月推出「蒲亭的多數」調查報告，對支持他的族群有更具體的定義：

蒲亭的多數，並不是以民族、社會階級、財富多寡等指標來劃分。這個族群唯一的特徵就是希望明天過的和昨天一樣。這個社會群體在數量上遠超過其他群體，他們的保守思想，讓唯一的候選人不斷當選。

根據2017年俄羅斯社會輿論研究中心的數據指出，「蒲亭的多數」認為，前幾項重要的事務為「穩固國家」、「安寧生活」和「加強國防力量」。

維持國家穩定除了是「蒲亭的多數」的訴求，也是他認為俄羅斯要強大的必需條件。

他在2012年的年度記者會表示，國家發展最重要的條件就是穩定。本月初也在公開場合提到俄羅斯經歷過許多不容易的事，所以在生活各方面，維持穩定變得至關重要。

「穩定」也成為蒲亭選舉攻防的武器。

2017年底舉行的年度記者會上，蒲亭接受另一位候選人蘇布查克（Ksenia Sobchak）提問時，曾吐槽她的競選口號是「全部反對」。

蒲亭直嗆：「妳現在是反對在場的人？還是所有人？」「妳難道希望我們像烏克蘭一樣，經過一次又一次政變嗎？」「我相信，絕大多數俄羅斯公民都不希望烏克蘭的情況發生在俄羅斯。」

蒲亭指的是2013年底，烏克蘭親歐派在基輔展開的反政府示威活動。

蒲亭參與過2000年、2004年和2012年的總統大選，2008年擔任總理。期間除了系統化的壓制反對派聲音，「蒲亭的多數」需要「穩定」的關鍵共識，也是他能連續掌權18年的原因之一。

不過知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）曾表示，根本不存在「蒲亭的多數」，這是用來塑造除了蒲亭外沒人可選的假象。

納瓦尼認為這些人投給蒲亭，不是對他滿意，而是沒有其他人選。（編輯：廖漢原）1070315

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