川普要中方減少貿易逆差 數字少2個零

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國政府正在施壓中國將美中貿易逆差減少1000億美元。白宮發言人的這番發言，是在澄清總統川普上週的推文。

川普7日推文說，已要求中國政府展開計畫將兩國間的貿易失衡減少10億美元。然而，白宮發言人今天說，川普的意思是1000億美元。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據資料，美國2017年記錄的美中貿易逆差達3750億美元，占對外5660億美元貿易逆差的2/3以上。

中國則說他們2017年對美的貿易順差為2760億美元，同樣占對外4225億美元貿易順差的2/3左右。