波音737型客機產量 破世界紀錄

（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）根據美國航空巨擘波音公司發布的新聞稿，波音737型客機的生產量已達1萬架，是當今全球生產數量首達1萬架的商用噴射機型，打破金氏世界紀錄。

波音公司（Boeing）在當地時間13日發布的新聞稿指出，第1萬架的波音737型客機，是撥交給美國西南航空公司（Southwest Airlines）的波音737 MAX 8。

2006年，波音也曾慶祝第5000架波音737型客機出廠的金氏世界紀錄（Guinness World Records），短短12年，737型客機的產量達到1萬架，再創新高。