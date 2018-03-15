俄國涉毒害前雙面諜 美國支持英國究責

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒氣攻擊事件，美國白宮今天發表聲明，認同英國評估，俄羅斯應該負責，並支持英國驅逐23名俄羅斯外交官的決定。

路透社報導，白宮聲明指出，俄羅斯在這攻擊事件中的行為模式，「漠視國際間以法律規範為基礎的秩序，破壞世界各國的主權與安全，試圖顛覆與詆毀西方民主制度及進程」。

法新社報導，美國駐聯合國大使海利（NikkiHaley）在安理會緊急會議上表示：「在英國發生的這起兩人受害、軍用神經毒氣攻擊事件，美國相信俄羅斯應該負責。」