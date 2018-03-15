蒲亭呼風喚雨料輕鬆連任 接班問題卻更大

例如對蒲亭批評最力的反對者納瓦尼（AlexeiNavalny），因2017年12月遭法院判處貪污罪，而不得參加本月總統大選。外界普遍認為，這項判決出於政治動機。這使得剩下來能夠與蒲亭競爭的參選人全都「弱得可笑」，毫無贏面可言。

美國資深政治顧問熊恩（Douglas Schoen）於美國「國會山莊報」（The Hill）撰文指出，蒲亭之所以幾乎保證將贏得第4個總統任期，最主要原因在於這位當過14年總統和4年總理的獨裁者，不斷刻意加強對人民自由和政治程序的控制，確保不連任的可能性為零。

俄總統大選專題報導（中央社華盛頓15日綜合外電報導）透過打壓政壇異己、嚴控輿論和激發民眾榮耀感，俄羅斯總統蒲亭預料將在18日的大選輕鬆連任。但在平淡選戰下，民眾不滿蠢蠢欲動，而6年後的接班問題也更加撲朔迷離。

俄羅斯最大獨立民調機構拉瓦達民意測驗中心（Levada polling centre）預估這次總統大選投票率只有58%，為歷來最低數字。但隨後也因害怕當局司法整肅，最近被迫停止發表民調數據。

若真如拉瓦達預估，這次大選投票率將比蒲亭2012年當選時的65%還低，且遠遜於克里姆林宮想有體面選舉所需的70%。

熊恩表示，俄羅斯選民的冷漠和不滿，逐漸反映在拒絕投票的態度上。數十個俄國城市2月出現示威，民眾抗議蒲亭執政下的貪腐，並支持納瓦尼的抵制選舉呼聲。包含納瓦尼在內，俄國一共已有超過300人遭到逮捕和拘留。

克里姆林宮想靠選舉留下民眾至少有選擇自由的印象，但至今展現出的選民不滿情緒，可能為蒲亭政權帶來警訊。

在「蒲亭的大師計畫：摧毀歐洲、分裂北約及重建俄羅斯勢力和全球影響力」（Putin's Master Plan:To Destroy Europe, divide NATO, and RestoreRussian Power and Global Influence），以及「蒲亭前進：俄羅斯總統不受控制的全球擴張」（Putin onthe March: The Russian President's UncheckedGlobal Advance）兩本著作中，熊恩詳述蒲亭如何把握一切機會強化自身勢力，是名危險的領導人。

熊恩指出，克里姆林宮向來對俄羅斯政壇、選民和媒體嚴加控制，蒲亭近年為了打壓政治異議，控制甚至更為嚴厲。

例如2012年大選前，10萬俄國民眾上街進行反貪遊行，之後蒲亭便立法，讓未經許可的公開集會成為違法行為。

蒲亭還制定更嚴格的網路言論規範，建立一份聯邦政府「極端」網站黑名單，允許政府有權封鎖任何網站。

俄羅斯獨立媒體同樣受到嚴格牽制，克里姆林宮能阻止他們刊登任何不利報導。另外，許多俄國非政府組織（NGO）接受國外捐款，卻害怕被貼上「外國特務」標籤，而遭到當局查帳和課處沉重罰金，因此活在恐懼中。

拉瓦達民意測驗中心2017年12月公布的民調顯示，蒲亭支持率依舊高達81%。可見只要他還能操控輿論，就能在俄國民意間呼風喚雨。

蒲亭選在3月18日進行總統大選投票，這天也是俄國武力併吞克里米亞的4週年紀念日。他藉此激發選民心中重建俄羅斯帝國的夢想。

蒲亭最近還公布號稱美國防禦系統無法攔阻的核子武器，顯然想在歐洲和美國各地激起恐懼感，並讓他看來像是能夠帶領俄羅斯重返超級強權的人選。

但如同多數專制領導人，蒲亭對選民的控制恐怕仍具有效期限。今年總統選舉結果或許大勢已定，但到了2024年蒲亭任期屆滿後，俄羅斯的前途恐怕更加不穩。

英國「衛報」（The Guardian）報導，由於俄羅斯憲法規定總統只能連任一次，意味下個任期屆滿時已72歲的蒲亭不能再續任。目前尚不清楚，蒲亭屆時是否將如2008至2012年轉任總理，繼續掌控俄羅斯一切，或乾脆修憲取消連任限制。

對俄羅斯菁英階層而言，這是比這次總統大選更嚴肅，也是每個人都在思考卻不敢問的問題。多年來俄國菁英階層有力人士間的地盤之爭，都能私下和解，必要時由蒲亭調停。近幾個月有跡象顯示，蒲亭下任總統期間，鬥爭恐怕會越來越普遍。

事實上，今年選戰如此平淡，連蒲亭的死忠支持者都感到失望。熟悉克里姆林宮的消息人士說：「我們想讓選戰吸引人，很明顯失敗了。我們必需凸顯真正的議題，但菁英階層反對。」（譯者：張正芊/核稿：林憬屏）1070315