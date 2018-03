蒲亭呼風喚雨料輕鬆連任 接班問題卻更大

俄羅斯最大獨立民調機構拉瓦達民意測驗中心(Levada polling centre)預估這次總統大選投票率只有58%,為歷來最低數字。但隨後也因害怕當局司法整肅,最近被迫停止發表民調數據。

若真如拉瓦達預估,這次大選投票率將比蒲亭2012年當選時的65%還低,且遠遜於克里姆林宮想有體面選舉所需的70%。

熊恩表示,俄羅斯選民的冷漠和不滿,逐漸反映在拒絕投票的態度上。數十個俄國城市2月出現示威,民眾抗議蒲亭執政下的貪腐,並支持納瓦尼的抵制選舉呼聲。包含納瓦尼在內,俄國一共已有超過300人遭到逮捕和拘留。

克里姆林宮想靠選舉留下民眾至少有選擇自由的印象,但至今展現出的選民不滿情緒,可能為蒲亭政權帶來警訊。

在「蒲亭的大師計畫:摧毀歐洲、分裂北約及重建俄羅斯勢力和全球影響力」(Putin's Master Plan:To Destroy Europe, divide NATO, and RestoreRussian Power and Global Influence),以及「蒲亭前進:俄羅斯總統不受控制的全球擴張」(Putin onthe March: The Russian President's UncheckedGlobal Advance)兩本著作中,熊恩詳述蒲亭如何把握一切機會強化自身勢力,是名危險的領導人。

熊恩指出,克里姆林宮向來對俄羅斯政壇、選民和媒體嚴加控制,蒲亭近年為了打壓政治異議,控制甚至更為嚴厲。

例如2012年大選前,10萬俄國民眾上街進行反貪遊行,之後蒲亭便立法,讓未經許可的公開集會成為違法行為。

蒲亭還制定更嚴格的網路言論規範,建立一份聯邦政府「極端」網站黑名單,允許政府有權封鎖任何網站。

俄羅斯獨立媒體同樣受到嚴格牽制,克里姆林宮能阻止他們刊登任何不利報導。另外,許多俄國非政府組織(NGO)接受國外捐款,卻害怕被貼上「外國特務」標籤,而遭到當局查帳和課處沉重罰金,因此活在恐懼中。

拉瓦達民意測驗中心2017年12月公布的民調顯示,蒲亭支持率依舊高達81%。可見只要他還能操控輿論,就能在俄國民意間呼風喚雨。

蒲亭選在3月18日進行總統大選投票,這天也是俄國武力併吞克里米亞的4週年紀念日。他藉此激發選民心中重建俄羅斯帝國的夢想。

蒲亭最近還公布號稱美國防禦系統無法攔阻的核子武器,顯然想在歐洲和美國各地激起恐懼感,並讓他看來像是能夠帶領俄羅斯重返超級強權的人選。

但如同多數專制領導人,蒲亭對選民的控制恐怕仍具有效期限。今年總統選舉結果或許大勢已定,但到了2024年蒲亭任期屆滿後,俄羅斯的前途恐怕更加不穩。

英國「衛報」(The Guardian)報導,由於俄羅斯憲法規定總統只能連任一次,意味下個任期屆滿時已72歲的蒲亭不能再續任。目前尚不清楚,蒲亭屆時是否將如2008至2012年轉任總理,繼續掌控俄羅斯一切,或乾脆修憲取消連任限制。

對俄羅斯菁英階層而言,這是比這次總統大選更嚴肅,也是每個人都在思考卻不敢問的問題。多年來俄國菁英階層有力人士間的地盤之爭,都能私下和解,必要時由蒲亭調停。近幾個月有跡象顯示,蒲亭下任總統期間,鬥爭恐怕會越來越普遍。

事實上,今年選戰如此平淡,連蒲亭的死忠支持者都感到失望。熟悉克里姆林宮的消息人士說:「我們想讓選戰吸引人,很明顯失敗了。我們必需凸顯真正的議題,但菁英階層反對。」(譯者:張正芊/核稿:林憬屏)1070315