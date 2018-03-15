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中央社

手機鏡頭寫故事 三星拍進攝影展

中央社2018/03/15 09:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）三星多年來積極與新銳攝影師合作，盼透過手機來寫故事，今年再次攜手台灣大型國際藝術展覽Wonder Foto Day，透過S9系列和Note8，展現攝影師自我出發的視角。

三星前年推出Galaxy S7系列首創「Dual Pixel」相位對焦技術，號稱「手機界的單眼」，至今手機相機功能持續進化，S9系列搭配進化的多重影像疊合技術，影像更清晰，並搭載自動切換的雙光圈。

S7系列發表時，三星曾與泰國攝影師TheerasakSaksritawee合作，拍攝台灣在地人文與生態的美好風景；Galaxy Note 5的ONE DAY攝影展，則為各界的生活職人們寫下10種不同生活角度；Galaxy S8系列則前進URBEX城市探索攝影展，以不同角度深入城市。

三星今年繼2017年合作後，再次攜手台灣大型國際藝術展覽Wonder Foto Day，透過S9系列和Note8，展現攝影師真實且從自我出發的視角。

2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展，即將在3月16日至18日於松山文創園區3、4號倉庫開展，共吸引500多位國內外攝影送件參展，實際展出150位分別來自9國藝術家作品。

三星邀請在Instagram擁有7萬多粉絲追蹤的台灣新銳攝影師許豐凱(KK)赴西班牙，用新旗艦Galaxy S9+透過建築、夜景與水晶球，詮釋巴塞隆納城市各種面貌，展現出色視角。

在雙光圈與F1.5大光圈互相輔助之下，呈現城市間多彩、豐富、極簡的畫面，不管是水族館裡魚群交錯經過透進水中的光線，還是公園裡的巨型建築極簡風格，或是漸黑的夜晚橘黃色的路燈點亮半山腰中的小徑等，KK的作品讓人彷彿跳進畫面中，來趟西班牙之旅。

而有「日本哈利波特」之稱的Halno Kujiraoka，以騎乘掃帚的方式在世界各地拍攝漂浮影像，這次Halno用Galaxy Note8探尋Colorful Taiwan，記錄飛行的精彩瞬間。（編輯：鄭雪文）1070315

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