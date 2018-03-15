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中央社

郝龍斌提案反核食公投 送門檻十倍連署書

中央社2018/03/15 10:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北15日電）國民黨副主席郝龍斌今天領銜提出反核災區食品進口的公投案，郝龍斌說，民進黨政府不要核電，卻進口核災區食品，他第一階段提出門檻十倍的連署書，盼中選會盡快審查通過。

守護食安公投聯盟上午前往中選會遞交反核災區食品公投提案書，並提出1萬8750份連署書，聯盟發起人郝龍斌、國民黨立委林德福、黃昭順、賴士葆、費鴻泰及台北市國中家長聯合會總會長許孝仁出席力挺。中選會由綜合規劃處長莊國祥接下提案書。

郝龍斌說，連署書已達第一階段法定門檻的十倍，承載民眾對開放日本核食的恐懼與憤怒，將十倍奉還給民進黨政府。

郝龍斌指出，很多民眾都想問，為什麼民進黨不要核電，但核災食品卻可以進口？他說，不反對與日本貿易，也不反對日本農產品進口，但能不能不要進口核災區的食品，民進黨政府不能不顧農民權益與人民健康，希望透過公投，不讓核災食品進口台灣。

林德福說，堅決反對核災周邊食品進到台灣，這沒有黨派之分，而是直接訴諸民權，由全民決定。黃昭順說，連署在非常短時間內達標，代表全民關心核災食品進口造成的傷害。

費鴻泰希望日本人不要為了賺錢，殘害台灣同胞。賴士葆則表示，衛福部長陳時中曾說，對核災食品從區域管制改成產品管制，白話文的意思就是要開放，認為陳時中心中只有政治，沒有人民安全。

「我們沒有任何政治利益可以用人民健康交換」，賴士葆表示，希望中選會盡快核准第一階段，不要擴權做實質審查。

公投法修正後，如以第14任總統副總統選舉人數計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人。由於門檻降低，公投提案相當踴躍。（編輯：鄭雪文）1070315

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