深澳電廠環評過關 李應元：比過去好

（中央社記者餘曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠環評爭議，環保署長李應元今天受訪強調，通過的環境差異分析報告版本，是把舊機組改為超超臨界的機組，污染量比過去通過的環評版本減少2/3。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署署長李應元列席報告業務概況，並備質詢，以及審查行政院函請審議「空氣污染防制法修正草案」等48案。
李應元會前受訪表示，深澳燃煤電廠環評，是把舊的機組改為超超臨界的機組，就是污染量不管是硫氧化物、氮氧化物跟懸浮微粒都減少2/3，而且兩個機組並未改變，但容量從80萬千瓦，降至60萬千瓦。
李應元強調，當然此案非常爭議，大家各有主張，但環評委員會是公務最透明的單位，這就是環評程序。按照環評法跟施行細則，環差分析報告說要寫明那些情形要怎麼處理。
李應元說，環保署副署長詹順貴是依照程序角度來處理這件事，這是大家可以公評的。其他意見他們也都瞭解，但深澳電廠的會達到用天然氣使用的排放量，有客觀數字可以比較。
李應元表示，能源必須要分布在全國，台灣是生命共同體，天災來時電源必須分散，讓風險降到最低。他強調，環評委員會考量各因素，這點都尊重。
李應元也說，深澳電廠即使差一票也是9：8，這是民主程序，不管在委員會或在任何民主國家的機制，就是這樣，且電廠本身大家比較沒有爭議。
李應元表示，這兩年空氣污染的紅害已經減少超過20%，環保署沒有看到乾淨的天空都不滿意。
至於新北市政府說不會發新的生煤許可部分，李應元則表示，會繼續來溝通。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070315