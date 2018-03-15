深澳電廠環評過關 李應元：比過去好

李應元會前受訪表示，深澳燃煤電廠環評，是把舊的機組改為超超臨界的機組，就是污染量不管是硫氧化物、氮氧化物跟懸浮微粒都減少2/3，而且兩個機組並未改變，但容量從80萬千瓦，降至60萬千瓦。

（中央社記者餘曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠環評爭議，環保署長李應元今天受訪強調，通過的環境差異分析報告版本，是把舊機組改為超超臨界的機組，污染量比過去通過的環評版本減少2/3。

李應元強調，當然此案非常爭議，大家各有主張，但環評委員會是公務最透明的單位，這就是環評程序。按照環評法跟施行細則，環差分析報告說要寫明那些情形要怎麼處理。

李應元說，環保署副署長詹順貴是依照程序角度來處理這件事，這是大家可以公評的。其他意見他們也都瞭解，但深澳電廠的會達到用天然氣使用的排放量，有客觀數字可以比較。

李應元表示，能源必須要分布在全國，台灣是生命共同體，天災來時電源必須分散，讓風險降到最低。他強調，環評委員會考量各因素，這點都尊重。

李應元也說，深澳電廠即使差一票也是9：8，這是民主程序，不管在委員會或在任何民主國家的機制，就是這樣，且電廠本身大家比較沒有爭議。

李應元表示，這兩年空氣污染的紅害已經減少超過20%，環保署沒有看到乾淨的天空都不滿意。

至於新北市政府說不會發新的生煤許可部分，李應元則表示，會繼續來溝通。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070315