證實民進黨人邀入黨 林昶佐：不可能被挖角

林昶佐表示，一開始出現所謂「挖角」消息時，真的只是「新聞」，並沒有民進黨人和他接觸。後來「新聞」出來以後，就真的有民進黨的朋友正式邀請他加入民進黨。民進黨的朋友說，因為他先前對外說沒有民進黨人接觸，所以來邀請。

身兼時代力量台北市黨部主委的林昶佐上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。主持人周玉蔻詢問，民進黨有沒有人來談下屆選舉以民進黨身分參選或改跳到民進黨的事情？林昶佐做了以上回應，他強調，「實話實說」。

（中央社記者范正祥台北15日電）時代力量立委林昶佐今天表示，曾有民主進步黨的朋友和他接觸，邀請入黨，但他不可能被挖角、跳槽，並保證2020年立委選舉時仍是時代力量的候選人。

主持人追問，民進黨的什麼人出面接觸提出入黨邀請？林昶佐說，「到底是誰我不能講，也不算高層」，不是總統蔡英文或民進黨秘書長洪耀福。

林昶佐表示，所有黨籍成員對時代力量這樣一個新的政黨，在台灣政治未來的定位是有願景的，這願景不會因為內部意見不一樣就被挖角，「我不可能被挖角」。

他表示，時代力量立委之間的互信，「都滿堅實的，不用去問有沒有人被挖角。」

另外，被問到參選台北市長的可能性？林昶佐重申，要思考，還要時間想想。

林昶佐指出，過去包括台灣獨立建國聯盟主席陳南天在內等長輩都曾鼓勵他參選台北市長，當時他婉拒。這幾個月來，仍有很多尊敬的長輩和不錯的基層朋友勸進鼓勵，這些勸進者對現任台北市長柯文哲的中國態度比較不放心。

面對勸進參選台北市長，林昶佐說，在過程中，他本來自己主見滿強，只想把立委做好，不希望分心去想別的可能。但經過這幾個月，包括上個月率團到北美演講，很多尊敬的朋友和長輩繼續懇談，所以最後他「歸零」，願意用開放的態度告訴大家願意思考不同的可能性及局勢的變化，「給我們一點時間想這件事情」。

主持人追問，要思考多久？林昶佐強調，沒有給自己期限，不是思考個人，主要是思考怎樣對台北市和台灣好，需要時間和智慧想清楚。（編輯：溫貴香 ）1070315