綠委捍衛主席台 確保核二專案報告順利

面對國民黨籍立委陳學聖揚言杯葛報告，以及中國國民黨立法院黨團可能的反制動作，民主進步黨立法院黨團則發布甲級動員因應。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

（中央社記者王承中、朱則瑋台北15日電）立法院教委會今天邀請原能會進行核二廠2號機再轉專案報告，民進黨立委一早6時許就抵達會場捍衛主席台，確保議事順利進行，國民黨立委則在開會前舉牌喊口號表達立場，雙方未發生衝突。

民進黨立委今天上午6時許就陸續抵達開會現場，民進黨籍召委吳思瑤一到現場就坐上會議主席的位置，捍衛主席台，確保今天的議事可以順利進行。

國民黨立委約在上午8時30分許先後來到委員會，在國民黨團書記長李彥秀的率領下，高舉「非核家園，自打耳光」的標語，並高呼「蔡英文要道歉」等口號，同時還自製了一個「非核家園」的神主牌，要送給民進黨團。

國民黨立委在表達完立場後，隨即離場；國民黨籍立委蔣乃辛、陳學聖兩人佔據官員備詢台，揚言不讓謝曉星報告。

在議程開始後首先進行程序發言，時代力量籍立委洪慈庸提出變更議程案，要求先召開公聽會後，再邀請原能會進行專案報告，但遭民進黨立委以人數優勢否決。

吳思瑤隨後請謝曉星進行報告，由於備詢台遭國民黨立委霸佔，吳思瑤請謝曉星到質詢台報告，陳學聖一度要搶在謝曉星前霸佔質詢台，但遭在場民進黨立委阻擋，謝曉星順利完成業務報告及專案報告。（編輯：林孟汝）1070315