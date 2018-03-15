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中央社

不滿深澳電廠環評 藍委要求李應元下台

中央社2018/03/15 10:02
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委不滿，要求環保署長李應元、詹順貴應下台。李應元則說，深澳電廠提出的環評內容比過去好。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署署長李應元列席報告業務概況，並備質詢，以及審查行政院函請審議「空氣污染防制法修正草案」等48案。

國民黨立委不滿深澳燃煤電廠環評昨晚過關，且關鍵是環保署副署長詹順貴投下的一票，在會議開始前就批評「根本是打假球」，並要求修改議程，要詹順貴前來報告，並高喊「李應元下台」、「詹順貴下台」。

國民黨立委陳宜民說，詹順貴從環保鬥士變成空污兇手，建議應該要先開公聽會再來談論修空污法。

國民黨立委王育敏表示，昨晚是環保史上最荒謬的一幕，居然護航這麼重大的爭議，讓環評案強渡關山，且關鍵一票還是詹順貴投下的，詹順貴愧對環保署副署長的職責，應該下台。

王育敏也批評，深澳電廠環評通過後，北台灣的空品會嚴重惡化，也打臉政府要減煤政策。

國民黨立委蔣萬安指出，都要蓋燃煤電廠了，空污法還審得下去嗎？他表示，環保署同意蓋燃煤發電廠，是把北部民眾的健康當墊背。

環保署長李應元則力挺詹順貴並說，昨晚深澳電廠的環評的確跟過去的環評相比，對環境跟造成的空污量都比較好，詹順貴投下的關鍵一票沒有問題。

陳宜民則批評，深澳電廠過去的環評是10年前做的，昨晚的環評卻拿來跟10年前的環評相比。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070315

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