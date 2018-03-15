不滿深澳電廠環評 藍委要求李應元下台

國民黨立委不滿深澳燃煤電廠環評昨晚過關，且關鍵是環保署副署長詹順貴投下的一票，在會議開始前就批評「根本是打假球」，並要求修改議程，要詹順貴前來報告，並高喊「李應元下台」、「詹順貴下台」。

（中央社記者余曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委不滿，要求環保署長李應元、詹順貴應下台。李應元則說，深澳電廠提出的環評內容比過去好。

國民黨立委陳宜民說，詹順貴從環保鬥士變成空污兇手，建議應該要先開公聽會再來談論修空污法。

國民黨立委王育敏表示，昨晚是環保史上最荒謬的一幕，居然護航這麼重大的爭議，讓環評案強渡關山，且關鍵一票還是詹順貴投下的，詹順貴愧對環保署副署長的職責，應該下台。

王育敏也批評，深澳電廠環評通過後，北台灣的空品會嚴重惡化，也打臉政府要減煤政策。

國民黨立委蔣萬安指出，都要蓋燃煤電廠了，空污法還審得下去嗎？他表示，環保署同意蓋燃煤發電廠，是把北部民眾的健康當墊背。

環保署長李應元則力挺詹順貴並說，昨晚深澳電廠的環評的確跟過去的環評相比，對環境跟造成的空污量都比較好，詹順貴投下的關鍵一票沒有問題。

陳宜民則批評，深澳電廠過去的環評是10年前做的，昨晚的環評卻拿來跟10年前的環評相比。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070315