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婦聯會捐款 雷倩：不應以政治立場斷是非

中央社2018/03/15 08:34
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北15日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩表示，任何對婦聯會會務的檢驗，應將章程宗旨納入考量。對符合宗旨與相關法律的捐款，社會似不應僅以政治立場評斷是非。

婦聯會自民國96年至105年間捐款明細曝光，近10年約新台幣20億元，其中，捐贈國民黨相關團體、候選人約6億元；另外，捐給辜公亮文教基金會相關團體約2億餘元。

雷倩凌晨在臉書發文表示，由於週刊聳動的標題，昨天多家媒體詢問婦聯會過去10年的捐款資料，並告訴她許多立委均有完整版本，令人吃驚。

她指出，她去年10月26日進入婦聯會常委會，對之前的捐款決策皆為聽說，亦即法律概念的傳聞，本不應也不宜評論。

不過，雷倩說，任何對婦聯會會務的檢驗，應將章程宗旨納入考量。婦聯會章程第3條明訂：「本會以聯合中華各界婦女，信奉三民主義，效忠中華民國，增進國軍福利，服務國家社會為宗旨。」對符合宗旨與相關法律的捐款，社會似不應僅以政治立場評斷是非。

雷倩表示，婦聯會2月1日被認定為中國國民黨附隨組織以後，對黨產會的要求，婦聯會不能置之不理，所以委任律師協助諮詢，謹慎回應。對同仁的法律權益，婦聯會有義務保護，絕不能讓她們成為替罪羔羊，也委任律師全程陪同。

她說，即使有律師在場，問題參雜大是大非、法律責任、長期情感，每位被約詢的會務人員拿捏取捨的煎熬，絕非街頭巷議或媒體名嘴可以想像。

雷倩表示，她問婦聯會姊妹們，面對黨產會將會很艱難，大家贊成資產全捐組織解散，還是努力爭取用公益服務、擦亮婦聯會招牌？答案，是明確的繼續奮戰。

此外，雷倩提及，前婦聯會主任委員辜嚴倬雲今年2月5日無預警辭去4個基金會的董事長所造成的震盪，在大家齊心協力下終於逐漸穩定，由各個基金會自行運作，陸續完成補選改選。

她表示，接下來，各基金會一邊要完成法定程序，一邊得要研擬會務如何延續的方案，一邊還要準備因應黨產會的調查。

雷倩說，不是馬後砲，但辜嚴倬雲本人原先主導的行政和解契約裡，對維護婦聯會的歷史、名譽及如何延續公益服務有極詳盡的安排。這些有去年7月至10月底由辜嚴倬雲親自主持的常委會記錄及對內政部簽發的公文為證。

她表示，去年12月29日她經常委會授權簽署的備忘錄，完全延續以上指導原則。可惜行政契約今年1月31日被推翻，現在各個基金會得面對極大的不確定性，以及黨產會的調查。（編輯：鄭雪文）1070315

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