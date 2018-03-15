歌劇女皇逝世40年 紀錄片公開珍貴信件

（中央社記者江佩凌台北15日電）「歌劇女皇」瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）逝世40週年，紀錄片「卡拉絲：為愛而聲」，曝光許多珍貴影像、照片、家庭錄像及親密私人信件，以美聲光影向一代女伶致敬。

片商新聞稿指出，卡拉絲是義大利美聲歌劇復興的代表人物、歷史上深具影響力的女高音。她對義大利古典風格擁有深厚的洞察和直覺，以及最出類拔萃的戲劇張力，她的歌聲與表演，更蘊藏古希臘悲劇中的要素。

瑪麗亞卡拉絲曾在受訪時表示：「我的身體裡住了2個人，我想當瑪麗亞，但我生活得仰賴卡拉絲。」許多樂迷只知道她是世紀之聲、封面女星，以及她被公開討論的感情生活，但都對「卡拉絲」背後真正的「瑪麗亞」所知甚少。