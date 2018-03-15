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中央社

歌劇女皇逝世40年 紀錄片公開珍貴信件

中央社2018/03/15 10:30
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北15日電）「歌劇女皇」瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）逝世40週年，紀錄片「卡拉絲：為愛而聲」，曝光許多珍貴影像、照片、家庭錄像及親密私人信件，以美聲光影向一代女伶致敬。

片商新聞稿指出，卡拉絲是義大利美聲歌劇復興的代表人物、歷史上深具影響力的女高音。她對義大利古典風格擁有深厚的洞察和直覺，以及最出類拔萃的戲劇張力，她的歌聲與表演，更蘊藏古希臘悲劇中的要素。

瑪麗亞卡拉絲曾在受訪時表示：「我的身體裡住了2個人，我想當瑪麗亞，但我生活得仰賴卡拉絲。」許多樂迷只知道她是世紀之聲、封面女星，以及她被公開討論的感情生活，但都對「卡拉絲」背後真正的「瑪麗亞」所知甚少。

「真正的瑪麗亞卡拉絲是誰？」紀錄片導演湯姆伏（Tom Volf）試圖為「瑪麗亞」與「卡拉絲」作出調和，花費3年時間走訪世界各地，網羅「歌劇女皇」生前大量珍貴且未公開素材。

湯姆伏透過訪問卡拉絲的閨密、同事與那些真正認識她的人們，並透過卡拉絲親筆寫下的私密書信、珍貴影像專訪及大量從未曝光過的家庭影像，甚至是經過彩色修復的珍貴影像畫面，搭配多場她的現場演唱，同時滿足觀眾的視覺與聽覺，也讓觀眾得以走進這位歌劇女皇波瀾壯闊的一生。

「卡拉絲：為愛而聲（Maria by Callas）」4月3日在台灣動人獻映。（編輯：卞金峰）1070315

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