美眾議院通過防止槍枝暴力法案

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生今天抗議要求美國國會管制槍枝，國會議員在處理用槍暴力問題上也邁出第一大步。

法新社報導，在佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生槍擊案後，國會未處理槍枝管制較具爭議性的環節，即限制使用某些武器、限制槍枝購買者年齡或擴大背景審查。

但今天眾議院以壓倒性多數407票比10票通過防止美國校園暴力法案，包括加強校園安全和設立學生匿名舉報系統，類似的法案也有在參議院提出。