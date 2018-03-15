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新北健康小學堂200支隊伍爭冠 　號召銀髮族參賽

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/15 11:26
▲新北健康小學堂邁入第6年，透過競賽提高學童的學習意願，也讓健康概念向下扎根。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.14）
▲新北健康小學堂邁入第6年，透過競賽提高學童的學習意願，也讓健康概念向下扎根。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.14）

新北市仿效電視益智節目開辦的「健康小學堂」邁入第6年，儼然是一套民眾健康百科全書，今(107)年除了號召國小學童組隊參賽，還特別為銀髮族舉辦一場競賽，鼓勵55歲以上的長輩提升健康知識，冠軍有1萬元獎金。

新北市衛生局建置「健康小學堂」網站，老師可以利用線上題庫教導相關內容，也能透過健康小學堂競賽，提高學童的學習意願，讓健康概念向下扎根。今年「健康小學堂」網站分為動健康、藥物安全、慢性病防治等15大類、7千多道題庫。預計有超過200支隊伍，先從9大分區舉辦初賽，首場比賽3月29日在文林國小登場，5月22日複賽晉級8強。

決賽6月9日在電視攝影棚舉行，由「超級總動員主持人郭彥均」及「食尚玩家主持人林彥君」主持進行冠軍爭霸賽，錄製後全國播出。衛生局也特別邀請2017年上半年度LINE貼圖銷售第4名的知名插畫家咖波站台，希望藉由他童趣的畫風，吸引更多小朋友關注這場盛事。

去(106)年冠軍隊伍文林國小校長朱玉環表示，健康小學堂在學校喚起家長和孩子對健康的重視，校方必須在比賽前一年的12月，先舉行校內初賽，班級的代表隊經過層層關卡過關斬將，獲勝的學生才能代表學校參與三鶯樹分區的初賽，儼然成了學校每年的重點活動。

參賽的小朋友無不摩拳擦掌做足準備，要為個人及學校爭取最高榮譽，6年來已成了全新北市每個國小的年度大戲，當年參加第一屆賽事的幾位同學現在已經念高中，因為從小就有健康知識的基礎，上了國中念書更是事半功倍，不少人考取北一女中、松山高中、北大附中等名校。

新北市衛生局健康管理科長林惠萍表示，今年度健康小學堂除了小朋友報名參賽外，7月19日幫銀髮族在市府6樓禮堂舉辦一場競賽。另外，為了全民都能參與，健康小學堂網站5月1日正式上線，藉由積分闖關的遊戲，贈送東京來回機票、香港來回機票，還會送出一千多份的好禮。

關鍵字健康小學堂line食尚玩家
警藉影像反推路線　尋回遺失攝影機影／工廠發生大火　濃煙直竄天際

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