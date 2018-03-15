名家論壇》施孝瑋／國軍的宣傳　可以更精緻一些嗎？

同樣為全募兵制的國家，在台灣附近的日本，每年三個自衛隊，從大約3月到11月，幾乎每周末都會有基地輪值「基地祭」，也就是基地開放。而三個自衛隊每年都會有一個自衛隊輪值「觀閱式」，每逢觀閱式的舉辦，如果是海上自衛隊，會有「觀閱式體驗航海」，航空自衛隊會有抽籤的「運輸機體驗飛行」，陸上自衛隊也會有「車輛同乘體驗」，透過各種活動，拉近軍隊和民間的距離，讓民眾不會對軍隊產生疏離感，進而認識軍隊、支持軍隊與加入軍隊。

一個推動全募兵制的軍隊，一年全軍開放基地四場，國防部你是認真的在執行全募兵？

國防部公布了107(2018)年的基地開放場次，第一場次於 6 月 17 日（星期日）在高雄陸軍步訓部配合「黃埔校慶」舉辦；第二場次於 7 月 14 日（星期六）開放台東志航基地配合台東地方舉辦「熱氣球嘉年華」；第三場次於 8 月 11 日（星期六）於空軍嘉義基地配合「八一四空軍節」舉辦；最後一場次於 8 月 25 日（星期六）在蘇澳中正基地配合「九二海軍節」舉辦。



▲美軍基地開放，也有開放軍機讓民眾登上參觀，國內雖然也開放C-130這類運輸機，但是尺度絕對可以更大一些。（圖／軍情與航空網站提供）

同樣的美軍的基地開放或航空展的場次也非常多，雷鳥特技小組與藍天使特技小組，從每年的3月初到11月中是每一年的表演季。在表演季裡藍天使和雷鳥幾乎每周都有搭配基地開放和航空展的表演，而且，藍天使和雷鳥還不會同場表演，代表美國每年約有70-80場的各種基地開放秀，還不包含陸軍與海軍的港口開放。

國內的基地開放，在民國78(1989)年第一次舉行大規模的基地開放，隔年更擴大舉行，自此基地開放成為軍民交流的重要機緣。日後在全民國防教育法的規定下，國軍更是年年擴大辦理，但隨著國軍由徵募並行轉為全募兵制後，開放規模反而日漸縮小。

即便東南亞的新加坡，也經常舉行基地開放與兩年一度舉行新加坡航空展。在馬來西亞和印尼兩大強敵環伺下，新加坡基地開放的親民性卻遠超過國軍。以兩年一度的新加坡航展為例，新加坡軍方會開設互動體驗區，以各種展品和AR展示新加坡建軍成果，拉近民眾和冰冷的國防體系以外，展場上還會準備多架新加坡空軍主力戰機，在座艙兩側搭起登機梯，讓民眾登上座艙體驗飛行員的辦公室與拍照留念，或是利用各種紀念日，將裝備開進鬧區，讓民眾能上上下下體驗，讓「全民國防深入民間」。而航展中的展示科目，則不斷翻新，讓民眾每一屆的參觀都能留下深刻且不同的印象。



▲國軍的基地開放，可以看到戰機以紅龍或彩帶隔開民眾，產生莫大的距離感。（圖／軍情與航空網站提供）

反觀國軍，在參觀人數最多的空軍基地開放中，過去的慣例是北中南東共8個基地中，依照區域隔年開放一次，到現在的東西部各一場。以美國的周末航空展或空軍基地開放而言，開放時多是周六日一起開放，但國軍則只開放周六日的一天，也因此造成每次特別是空軍基地開放時，近基地周邊交通都會癱瘓。另外開放時為擔心民眾可能的損壞，飛機都以紅龍圍起，讓戰機與民眾始終有著冷冷的距離感。



▲美國基地開放時F-22A戰機的性能展示，開彈艙展示F-22的特性讓參觀觀眾留下深刻印象，也能吸收青年產生「有為者亦若是」的招募效果。（圖／軍情與航空網站提供）

除了開放的天數少，表演的節目也是多年不變缺乏變化。早年的基地開放中，F-104戰機表演鑽升、F-5戰機表演噴煙對抗，C-119表演低空拖曳空投，就夠讓我輩航空軍事迷熱血沸騰了。後來等到新一代戰機交機次第成軍，引進了單機性能展示科目，讓空軍基地的開放表演進入新的里程。

但是在長官安全第一的考量下，近年空軍基地開放的空中性能展示越飛越沒勁。性能展示機飛行員把戰機飛的低點或速度大一點，落地後立刻會受到高層長官的檢討，也因此原本要展示戰機優異操控性能的性能展示科目，也越來越「海天山色平安飛」了。



▲太平洋空軍的F-16性能展示小組進行F-16的性能展示，搭配熱焰彈讓展示過程可謂聲光俱佳，外加動作剛猛鼻輪艙蓋幾乎甩開，真正達到人機一體，和國內基地開放時長官要求的安全第一有極大差距。（圖／軍情與航空網站提供）

例如同樣是F-16的性能展示科目，筆者今年2月在新加坡看過太平洋空軍性能展示小組的展示飛行後，直覺得國軍的F-16性能展示十分溫和。美軍F-16在進行低空大G轉彎時，鼻輪艙門幾乎要甩出來了，外帶不時發射熱焰彈，讓F-16的性能展示科目可說是「聲光俱佳」。

如果說在全募兵制推行中，要拉近民眾與軍隊的距離，「基地開放」絕對是最有效的方式，但在近年長官們安全第一的心理下，另一個顯現的就是對執行性能展示的人員信心不足，也無怪乎國內的基地開放越來越像雞肋，許多航空迷寧願花錢到周邊國家的基地開放參觀，以追尋真正航空展中應有的飛行動態操演了。

好好的展示機會和場地少用，卻去搞「人人都是招募員」這套，國軍好像真是缺人缺瘋了，外加捨本逐末。

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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