鴻海FII上市想抽籤 小股東開戶不容易

市場人士指出，目前富士康工業互聯網仍處於緘默期，預期最快3月底有機會在上海A股掛牌上市。

為了落實上述承諾，傳出鴻海合作券商將在3月16日舉辦說明會，也傳出1月底在鴻海股東臨時會後、登記表達意願參與富士康工業互聯網股票抽籤的小股東，收到出席通知。

鴻海集團總裁郭台銘1月底在股東臨時會上表示，要協助符合資格的台灣股東，處理富士康工業互聯網股票抽籤相關作業。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）最快3月底在上海A股上市，不少台灣股民有意參與抽籤。不過在中國A股證券開戶需連結銀行帳戶，開設銀行帳戶不易，證件手續較繁瑣。

在股東有意參與FII上市抽籤相關手續作業部分，不具名券商業務副總經理詢問在中國當地台商指出，台灣股民若要在中國開設A股證券帳戶，需要銀行帳戶連結，但目前銀行帳戶開設不易，可能牽涉到防制洗錢和稅務問題。

市場人士表示，台灣股民若要在中國A股開戶，可能需要具備台胞證、台灣身分證、中國大陸居住證明、中國大陸手機號碼和銀行卡等證件，由於證券管理開戶不易、過程較繁瑣，當地營業員的協助成為關鍵。

中國證券監督管理委員會8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，3月8日獲得通過，期間過程只有36天。

中國大陸媒體日前指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。（編輯：鄭雪文）1070315