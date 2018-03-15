毒害前俄國間諜案 安理會集會未獲結論

（中央社記者黃兆平紐約14日專電）在英國驅逐23名俄羅斯外交官後，聯合國安理會應英方要求，今天緊急集會討論前俄羅斯雙面間諜毒殺案，英堅稱俄須為此事件負責，惟會議未做成任何決議。
前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日遭神經毒劑攻擊，英方已要求俄對前蘇聯研發的神經毒劑諾維喬克（Novichok）被用在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）提出解釋，惟俄方置之不理，反要英國提出證據後再處理。
英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）告訴安理會，除了斯克里帕爾及尤莉雅外，英國一名員警也因暴露在毒劑下住院，另有幾百名英國民眾同樣處在神經毒氣環境中。這是對英國人民不加區分的魯莽行為。
瑞克勞福特指出，經英國警方證實，斯克里帕爾及尤莉雅父女接觸的毒劑是俄羅斯研發的軍用神經毒劑。有充分理由顯示俄羅斯當局或軍方受政府支持所為，須為此事負責。
英國政府強調，這是一次非法使用毒氣的武力行為，違反了聯合國憲章，英國將根據禁止化學武器公約（Chemical Weapons Convention）規定，要求對此事進行調查。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在安理會上否認莫斯科涉案，指責英方的指控根本不合理，完全無法接受，是意圖在世界盃足球賽與俄國總統大選前抹黑俄羅斯形象。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）支持英國論點，認為俄羅斯應該負責。剛到任不久的中國常駐聯合國代表馬朝旭則希望各方根據國際相關規定，進行全面、客觀、公正調查並保持溝通暢通。（編輯：王同禹）1070315