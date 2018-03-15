毒害前俄國間諜案 安理會集會未獲結論

（中央社記者黃兆平紐約14日專電）在英國驅逐23名俄羅斯外交官後，聯合國安理會應英方要求，今天緊急集會討論前俄羅斯雙面間諜毒殺案，英堅稱俄須為此事件負責，惟會議未做成任何決議。

前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日遭神經毒劑攻擊，英方已要求俄對前蘇聯研發的神經毒劑諾維喬克（Novichok）被用在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）提出解釋，惟俄方置之不理，反要英國提出證據後再處理。

英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）告訴安理會，除了斯克里帕爾及尤莉雅外，英國一名員警也因暴露在毒劑下住院，另有幾百名英國民眾同樣處在神經毒氣環境中。這是對英國人民不加區分的魯莽行為。