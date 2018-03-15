福島災民勝訴 京都地院判政府與東電須賠

（中央社記者黃名璽東京15日專電）日本京都地方法院今天判決，日本政府與東京電力公司須賠償因福島核災離鄉避難的174名民眾。在全日本進行中的相關集體訴訟中，這是第3起認定日本政府須負責的判決。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司的福島第一核電廠，2011年311大地震後發生核子事故，這群被迫離開福島縣到京都府避難的174名民眾，生活頓失所依，精神上受到不少折磨，決定向日本政府與東電提起約8億4000萬日圓（約新台幣2億3410萬元）的賠償訴訟。

審判過程中，雙方對日本政府和東電能否事前預測地震帶來大規模海嘯，進而防範災害發生？提出的賠償金額是否妥當？這群民眾中多數原本生活在非避難指示區域，離鄉避難是否妥當等，有所爭論。