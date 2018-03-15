NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

福島災民勝訴 京都地院判政府與東電須賠

中央社2018/03/15 11:19
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京15日專電）日本京都地方法院今天判決，日本政府與東京電力公司須賠償因福島核災離鄉避難的174名民眾。在全日本進行中的相關集體訴訟中，這是第3起認定日本政府須負責的判決。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司的福島第一核電廠，2011年311大地震後發生核子事故，這群被迫離開福島縣到京都府避難的174名民眾，生活頓失所依，精神上受到不少折磨，決定向日本政府與東電提起約8億4000萬日圓（約新台幣2億3410萬元）的賠償訴訟。

審判過程中，雙方對日本政府和東電能否事前預測地震帶來大規模海嘯，進而防範災害發生？提出的賠償金額是否妥當？這群民眾中多數原本生活在非避難指示區域，離鄉避難是否妥當等，有所爭論。

日本政府與東電認為，以當年的科學水準，不可能預測這麼大規模的海嘯，所以主張不須負事故責任。

不過，京都地方法院法官淺見宣義今天認為，日本政府與東電應該負責，判決須賠償這些民眾。

這是繼去年前橋地方法院及福島地方法院後，第3起認為國家須負責的判決。

針對今天判決結果，日本政府原子力規制廳表示，明白國家主張無法得到法院充分理解，未來將與相關部會一同研究因應作為。（編輯：尹俊傑）1070315

傳蘋果要求停工兩週 緯創：...參與孩子教育權 高雄家長盼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan