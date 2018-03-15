福島災民勝訴 京都地院判政府與東電須賠

（中央社記者黃名璽東京15日專電）日本京都地方法院今天判決，日本政府與東京電力公司須賠償因福島核災離鄉避難的174名民眾。在全日本進行中的相關集體訴訟中，這是第3起認定日本政府須負責的判決。
日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司的福島第一核電廠，2011年311大地震後發生核子事故，這群被迫離開福島縣到京都府避難的174名民眾，生活頓失所依，精神上受到不少折磨，決定向日本政府與東電提起約8億4000萬日圓（約新台幣2億3410萬元）的賠償訴訟。
審判過程中，雙方對日本政府和東電能否事前預測地震帶來大規模海嘯，進而防範災害發生？提出的賠償金額是否妥當？這群民眾中多數原本生活在非避難指示區域，離鄉避難是否妥當等，有所爭論。
日本政府與東電認為，以當年的科學水準，不可能預測這麼大規模的海嘯，所以主張不須負事故責任。
不過，京都地方法院法官淺見宣義今天認為，日本政府與東電應該負責，判決須賠償這些民眾。
這是繼去年前橋地方法院及福島地方法院後，第3起認為國家須負責的判決。
針對今天判決結果，日本政府原子力規制廳表示，明白國家主張無法得到法院充分理解，未來將與相關部會一同研究因應作為。（編輯：尹俊傑）1070315