NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

捐北農持股只負責監控 林聰賢：可考慮

中央社2018/03/15 11:15
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北15日電）民進黨籍立委鄭運鵬今天建議農委會主委林聰賢，將農委會的台北農產運銷公司持股捐給台北市政府，不再涉人事，專心監控菜價就好。林聰賢回應，有建設性，可以審慎考慮。

立法院經濟委員會今天召開會議，審查行政院函請審議「農藥管理法第十條及第五十九條條文修正草案」及立委所提相關條文修正草案。

鄭運鵬質詢時指出，北農的人事風波最新進展為北農董事長陳景峻請辭，已被台北市長柯文哲慰留。他說，農委會與北農公司之間的人事風波快2年了，呼籲農委會要快點解決。

林聰賢說明，農委會持有北農股份是因為要促使北農的產銷運作平衡，確保農民的權利及兼顧農產價格穩定、合理。鄭運鵬也呼應，所以重點是產銷穩健，人事不是重點。

鄭運鵬並說，民進黨第一次執政時，並沒有透過農委會介入北農人事，因為當時總統是陳水扁、台北市長是馬英九，更早之前則是李登輝擔任總統、陳水扁擔任台北市長，這次看起來民進黨執政可以協調人事，但是「柯文哲看起來好像還可以溝通，誰知道他在想什麼」，後面也演變成人事鬥爭。

他最後建議，農委會並沒有持有其他市場的產銷公司股份，只持有北農股份，重點既不是股利分配，也不是人事，而是要促進北農做好產銷運作，是否把持股全部捐贈給台北市政府，不再介入人事，就專職做裁判、監控菜價，促進北農做好產銷運作就好。

林聰賢說，這個建議非常有建設性，可以審慎考慮。鄭運鵬並提議1個月時間答覆。（編輯：唐聲揚）1070315

惠台31項因應措施 施俊...傳蘋果要求停工兩週 緯創：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan