捐北農持股只負責監控 林聰賢：可考慮

（中央社記者楊淑閔台北15日電）民進黨籍立委鄭運鵬今天建議農委會主委林聰賢，將農委會的台北農產運銷公司持股捐給台北市政府，不再涉人事，專心監控菜價就好。林聰賢回應，有建設性，可以審慎考慮。
立法院經濟委員會今天召開會議，審查行政院函請審議「農藥管理法第十條及第五十九條條文修正草案」及立委所提相關條文修正草案。
鄭運鵬質詢時指出，北農的人事風波最新進展為北農董事長陳景峻請辭，已被台北市長柯文哲慰留。他說，農委會與北農公司之間的人事風波快2年了，呼籲農委會要快點解決。
林聰賢說明，農委會持有北農股份是因為要促使北農的產銷運作平衡，確保農民的權利及兼顧農產價格穩定、合理。鄭運鵬也呼應，所以重點是產銷穩健，人事不是重點。
鄭運鵬並說，民進黨第一次執政時，並沒有透過農委會介入北農人事，因為當時總統是陳水扁、台北市長是馬英九，更早之前則是李登輝擔任總統、陳水扁擔任台北市長，這次看起來民進黨執政可以協調人事，但是「柯文哲看起來好像還可以溝通，誰知道他在想什麼」，後面也演變成人事鬥爭。
他最後建議，農委會並沒有持有其他市場的產銷公司股份，只持有北農股份，重點既不是股利分配，也不是人事，而是要促進北農做好產銷運作，是否把持股全部捐贈給台北市政府，不再介入人事，就專職做裁判、監控菜價，促進北農做好產銷運作就好。
林聰賢說，這個建議非常有建設性，可以審慎考慮。鄭運鵬並提議1個月時間答覆。（編輯：唐聲揚）1070315