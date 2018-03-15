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認大方向「彭規楊隨」　談新台幣匯率　楊金龍提8字箴言

記者顏真真／台北報導2018/03/15 11:57
▲中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會業務報告及備詢。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）
▲中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會業務報告及備詢。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

中央銀行總裁楊金龍今（15）日首度到立法院財委會業務報告及備詢，對於是否「彭規楊隨」？他首次回應，貨幣政策工具差不多，但必須視情況選擇和拿捏，沒辦法非常和彭淮南一樣，但目標是一樣的。至於匯率政策部分，立委詢問是否可用「順勢而為、力求穩定」這8個字來形容？楊金龍表示：「是的，我可以接受，非常好」。

楊金龍上任至今已逾半個月，今日到立法院財委會進行業務報告處女秀，立委質詢焦點也聚焦在雙率政策及是否「彭規楊隨」？對此，楊金龍表示，在跟隨彭淮南這段時間，彭淮南強調一定要遵守「中央銀行法」職責，這個大目標，會跟央行同仁嚴肅並全力以赴去執行。

不過，對於是否「彭規楊隨」？他強調，金融市場不斷改變，雖然貨幣政策工具差不多，但必須視情況選擇和拿捏，沒辦法非常和彭淮南一樣，但目標是一樣的。

對於立委關切的匯率政策部分，楊金龍指出，美國總統川普上台後，由於政策難以預測，造成市場非常恐慌，匯率波動加劇，當匯率波動大時，如果很強勁要去扭轉其趨勢，會吃力不討好，因此，央行採取彈性的管理浮動匯率，他也認同過去彭淮南的柳枝理論，在匯率有時波動非常大，必須要順著市場做彈性的管理。

由於外界認為彭淮南任內新台幣防線在28.5元，民進黨立委劉建國也問是否有楊金龍防線？楊金龍回覆「絕對沒有」，還說他跟隨彭淮南這麼久，也沒聽說匯率一定要守在哪裡？但如果市場波動非常不正常央行當然會注意，去排除障礙。

國民黨立委盧秀燕也追問，那是否可用「順勢而為、力求穩定」這8個字來形容？楊金龍表示：「是，我可以接受，非常好」。

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