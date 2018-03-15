比特幣已退燒？彭博：無聊可能成為新常態

僅僅 3 個月不到，比特幣似乎從市場狂熱追逐焦點，變成無聊的題材了。

據《彭博》報導，在 2017 年 1400% 的漲勢，並伴隨著大幅波動之後，今年以來，至少就目前來看，加密貨幣的熱潮已經降溫。在過去的 1 個月，比特幣多在 8500 美元至 11300 美元間震盪，較先前的走勢，這是相對很小的區間。

整體網路對「比特幣」的搜索量也大幅下降，說明民眾的興趣減低不少。比特幣在台北時間 15 日清晨一度跌破 8000 美元，稍後即在 8000 美元上下來回。

Digital Asset Research 資深分析師 Lucas Nuzzi 表示，一般人已經意識到，比特幣不是無風險、快速發財的投資機會，而且獲利的情況也已減少。