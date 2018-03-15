NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
運動

LPGA／曾在創建者盃奪冠　曾雅妮要找回榮耀

體育中心／綜合報導2018/03/15 11:30
▲曾雅妮。（圖／LPGA提供）
▲曾雅妮。（圖／LPGA提供）

經過一周休整，LPGA巡迴賽本周來到美國主賽場，接連三場本土戰也將一觸即發。創建者盃（Bank of Hope Founders Cup）將於美國時間周四於鳳凰城野火高爾夫俱樂部（Wildfire Golf Club at JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa）舉行。144人的參賽名單中包括：衛冕冠軍安娜-諾德奎斯特（Anna Nordqvist）在內的4位賽事前冠軍，本賽季至今4位分站賽事冠軍及17位賽季新人等。此次，台灣高球女王曾雅妮將攜手小將徐薇凌及錢珮芸一同競技角逐。本賽事總獎金為150萬美金。

曾在2012年舉起創建者盃獎盃的台灣好手曾雅妮，今年是她連續第8年在本場賽事征戰：「首先我覺得這場比賽對所有LPGA的球員都有重大的意義，很幸運出生在這個年代，有機會與這13個創始人接觸相識，感謝他們創造這麼好的平台，讓我們有機會去展現自己。」

對本場賽事頗有經驗的她，回到熟悉的球場，期望穩定發揮之餘能夠抓更多的鳥：「覺得這場比賽如果球順利開到球道上後，其實有很多小鳥的機會，所以我自己的戰術就是積極進攻。而這個球場對我來說就像是一場推桿的較量，希望我這周會有一個好表現帶給大家。」

在本賽季揭幕戰就取得排名第二的小將徐薇凌，經過近一個月的休整，本周將積極面對賽事新挑戰：「很開心年初在巴哈馬有第二名的成績，這對於我接下來的比賽有很大的激勵作用。往年我在這個球場成績沒有很出色，會有不穩定的表現，而今年覺得自己整體狀態都不錯，所以希望會有個穩定的發揮。」

衛冕冠軍安娜-諾德奎斯特去年以超越對手兩桿優勢順利舉起獎盃，今年她將再次榮耀出戰：「在我讀亞利桑那州立大學的時候，鳳凰城就像是我的家一樣。那時我才18歲，是一個害羞不成熟的女孩，但是高爾夫改變了一切，這也成為我繼續努力不放棄的一個動力。所以我每每來到這裡總會倍感親切，希望我這週在這裡能夠有很好的成績。」

美國甜心姐妹花潔西卡-科達（Jessica Korda）與內莉-科達（Nelly Korda）在賽季初始就已火力全開，姐姐潔西卡在下頜手術不久後便在兩周前的LPGA泰國賽（Honda LPGA Thailand）中一舉奪冠，本週來到鳳凰城續力再下一城：「手術後的那段期間，我也不知道自己的狀態到底恢復得如何，而當時我簽的比賽也不確定自己是否能參加，這一切都讓我感到焦慮，而最後能贏下泰國賽真的很開心。本周這場比賽，從8年前開始我就參加了，所以每年一直很期待這場富有歷史感的比賽。」

而妹妹內莉在剛剛落下帷幕的新加坡女子世界冠軍賽（HSBC Singapore Women’s World Championship）中與她首個冠軍失之交臂，最終獲得並列第二。再度來到鳳凰城的她，將努力延續良好狀態，繼續向她的首個冠軍獎盃進發：「首先我很喜歡鳳凰城，其次這場比賽的歷史很讓我著迷，很開心能來到這裡。而今年是我在LPGA巡迴賽上的第二年，相比去年我肯定更加熟悉球場，所以這些都讓我更加期待自己這週的表現。」

創建者盃是本賽季CME全球競賽（Race to the CME Globe）的第5站賽事，憑借獲得澳大利亞女子公開賽（Women‘s Australian Open）冠軍的韓國新人高真榮（Jin Young Ko）目前以690分總分高居榜首，成功在新加坡世界女子冠軍賽斬獲冠軍獎盃的小魔女魏聖美（Michelle Wie）以640分緊跟其後，而成功衛冕賽季首戰的布里特妮-林西科姆（Brittany Lincicome）以590分目前位列第三。

關鍵字lpga曾雅妮創建者盃
戴資穎精準殺球　獲選單日最佳好球光芒禍不單行　1個月2新秀動TJ

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan