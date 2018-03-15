貴州茅台就是狂 目標價飆上人民幣900元

新浪財經網報導，2 月初，白馬股風雨如晦，先前湧入的資金再度出逃。就在市場最恐慌的時候，久經沙場的私募大佬淡定出手，將包括貴州茅台在內的心儀股票頂格買滿。

酒王貴州茅台股價在 2017 年攀至 799 元人民幣，隨後跟著大盤展開修正，在 2 月上旬一度跌到 658 元人民幣，對於靜候多時的「獵手」們來說，這波拉回潮證事一個難得的「黃金坑」。

近期以來，貴州茅台股價經歷一番盤整，從最高的 799 元人民幣一度跌至 658 元人民幣，最大跌幅達 18%，但有券商伺機逢低買進，中金公司近日甚至將貴州茅台目標價上調至 925 元人民幣。

在恐慌中同樣淡定出手的，還有北向資金。貴州茅台 2 月 9 日曾跌至本輪調整以來的最低點 658 元人民幣，而當日北向資金就逢低買入了 1.54 億元，此後還是一路不斷買入。自 2 月 9 日以來，北向資金共 14 次買入貴州茅台，4 次賣出，合計淨買入 23.6 億元人民幣。

中金公司近期將貴州茅台 2018 年目標價調至 925 元，理由有三點：

其一是，消費者需求推動高端產品放量，推動公司成長。零售價人民幣 3000 元以上的超高端酒品，2017 年營收估達 149 億元人民幣，預計增長 79%，且 2017 年到 2020 年的複合增長率為 59%，高端茅臺機遇巨大。

其二，需求旺盛，飛天茅台將長期「量價齊升」。商務消費升級和中產階級成長，將為飛天茅臺帶來長期增長空間，2018 年有望進一步加大飛天茅臺外投放量以控制價格，保證價格不脫離大眾高端定位。

其三，酒品行情正在被茅台推動，2017 年茅臺系列酒營收呈現 182% 增長。特別是人民幣 300 元到 1000 元價位，將迎來全國放量的重大機遇，消費升級將使得茅臺全價位受益。

中金公司表示，從相對估值來看，保守估計貴州茅台 2018 年本益比為 29 倍，目標價為 858 元。而從現金流折現估值來看，2018 年的絕對估值價格為 1511 元，對應本益比為 51 倍。綜合絕對估值和相對估值，給予公司目標價 925 元，對應 2018 年、2019 年本益比分別為 31 倍、23 倍。