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全台行政區去年房價 龜山漲幅稱冠

中央社2018/03/15 11:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北15日電）吉家網不動產企研處彙整2017年市場成交行情資料，全台行政區房價漲幅以桃園龜山稱冠，高雄鹽埕、台南安定居2、3；至於跌幅前三為新北三峽、高雄鼓山和新北林口等三區。

吉家網表示，2017年全台遞延剛性需求買盤逐漸進場，新成屋殺價取量吸引換屋族群進場。從六大都會行政區去年一年來平均單價及成交量分析，漲幅前十名的行政區為桃園市龜山區、高雄市鹽埕區、台南市安定區、台中市南區、台中市潭子區、台中市太平區、台北市中山區、台南市新化區、台中市西區、台南市東區。

桃園龜山漲幅最大5.81%，去年第4季中古屋均價每坪約新台幣18.2萬元；鹽埕區漲幅5.72%排第二，中古屋均價每坪13.5萬元；安定區漲幅為4.06%，中古屋均價每坪11.78萬元。

吉家網觀察漲幅前十名行政區的特點，除了台北市中山區以外，交易平均房價每坪均在10萬元到17萬元間，均價不高但成交量未明顯增加，但在整年不景氣房價的緩跌中還能小漲，可見價格較親民是大眾的首選。

吉家網指出，這些行政區基本上並非買賣熱區，但同時擁有低均價、低總價的特性，對於低總價預算的一般家庭而言，反而是首購族最適合的房產標的。另外低均價、房屋買賣價差小不易波動，這應也是吸引購屋者買進的原因之一。

另外去年第4季與2016年第4季相比，六大都會行政區一年來平均單價及成交量，跌幅前十名的行政區中，新北市及高雄市各佔4區。分別為新北市三峽區、高雄市鼓山區、新北市林口區、樹林區、高雄市新興區、台南市新市區、台中市南屯區、新北市淡水區、高雄市前鎮區、三民區等。

其中以三峽區價格跌幅最大15.75%，交易量增加42.81%；林口區下跌10.68%，交易量增加18.32%；樹林區下跌9.57%，交易量減少15.07%；淡水區下跌7.64%，交易量減少15.23%。這四區都是過去新屋價格漲幅較大、供給量較多的區域，去年在價格上有較大的調幅；高雄鼓山區價格跌幅12.64%，交易量減少2.92%。(編輯：趙蔚蘭)1070315

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