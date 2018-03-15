6月選舉前腹背受敵 斯洛維尼亞總理走人

選前民調顯示，塞拉爾的中間偏左現代中間黨（Party of Modern Centre）落後另外3黨。中間偏左的沙瑞克黨（List of Marjan Sarec）先前從未角逐國會議席，這次來勢洶洶位居領先，超越中間偏右的在野黨斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）。

（中央社斯洛維尼亞盧布里雅納14日綜合外電報導）斯洛維尼亞總理塞拉爾（Miro Cerar）今天請辭，數小時前一項重大投資案剛遇法律障礙，塞拉爾坦言，他也受夠了執政聯盟夥伴頻頻扯後腿，以及來自工會的壓力。

塞拉爾表示，他會在最高法院決定宣告去年9月一場公投結果無效後下台。這場公投批准10億歐元鐵路建設案，這是中間偏左政府最大宗投資案，升級亞得里亞海岸科佩爾港（Koper）的交通運輸，為這個斯洛維尼亞唯一大型商港新建鐵路線。

塞拉爾表示：「這項（鐵路案）再受打擊，禍首是那些欲阻擋斯洛維尼亞積極發展的人。」他說：「我不想成為這類故事的一部分。」

法新社報導，斯洛維尼亞憲法法院裁定政府未秉持行政中立原則，花公帑支持公投贊成陣營。裁定結果出爐的時空背景，正值國內最近幾個月公務員要求調薪的罷工潮。

今天稍早，教師再度舉行一日罷工，要求調漲薪資。其他若干部門的公務員也要求大幅加薪。

塞拉爾表示，這次針對公投的裁定結果，對他所謂難以伺候的3黨聯合政府而言，猶如壓垮駱駝的最後一根稻草。他說，是否提前選舉，取決於總統巴荷（Borut Pahor）。

54歲的塞拉爾曾是法律教授，2014年上任總理，當時他帶領的政黨才成立一個月就意外勝選，並且與社會民主黨（SD）和退休者民主黨（DeSUS）聯盟執政。

塞拉爾在記者會上表示，聯盟夥伴長久以來一直試圖破壞多項方案，但他沒有點名特定的政黨或計畫。他表示，在新政府成立前，他會暫代職務。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070315