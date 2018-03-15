毆打重摔女嬰 中市托嬰中心解僱保母

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市一家托嬰中心傳出保母虐嬰事件，8個月大女嬰遭保母多次用手、毛巾毆打頭部，還將女嬰高舉重摔在地，對此托嬰中心發聲明表示，已解僱保母，園所願對此事負責。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今天受訪表示，該托嬰中心為私人合法立案，昨天接獲醫院通報，8個女嬰因額頭有瘀傷，父母將她送醫，因孩子實在太小，憂心恐有其他受傷部位，直到今天仍在醫院觀察。

女嬰遭虐待的影片被傳到多個臉書社團，畫面中，施虐保母先後用手、毛巾拍打女嬰後腦，女嬰因重心不穩倒地，保母將她拉起後，又以毛巾毆打女嬰頭部，接著又出手將女嬰推倒，導致女嬰的頭部撞擊到地板。