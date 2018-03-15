培育學習規劃師專才 清華教育學士班首招生

（中央社記者許秩維台北15日電）國立清華大學今天表示，竹師教育學院學士班將於107學年首度招生，希望培育學習科學與科技專才，讓學生成為以數位科技協助個人規劃有效學習方式的學習規劃師。

清華大學今天發布新聞稿表示，如何學得更快更好，不只靠經驗累積，更是門科學，清華大學107學年將首度招收「竹師教育學院學士班」33名學生，培育學習科學與科技專才，未來除了開發學習軟體及App，還能成為以數位科技協助個人規劃有效學習方式的「學習規劃師」。

清華大學竹師教育學院副院長王子華表示，在終身學習浪潮下，教育學習市場愈來愈大，如學外語、學樂器都可能透過科技軟體來達成，竹師教育學院學士班就是要培養下一代的「學習科學與科技」人才，藉由各項人類生理與行為偵測儀器記錄的測量，讓學習歷程可以客觀量化與分析，進而應用數位科技發展可提升學習成效的方法。