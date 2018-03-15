培育學習規劃師專才 清華教育學士班首招生

（中央社記者許秩維台北15日電）國立清華大學今天表示，竹師教育學院學士班將於107學年首度招生，希望培育學習科學與科技專才，讓學生成為以數位科技協助個人規劃有效學習方式的學習規劃師。
清華大學今天發布新聞稿表示，如何學得更快更好，不只靠經驗累積，更是門科學，清華大學107學年將首度招收「竹師教育學院學士班」33名學生，培育學習科學與科技專才，未來除了開發學習軟體及App，還能成為以數位科技協助個人規劃有效學習方式的「學習規劃師」。
清華大學竹師教育學院副院長王子華表示，在終身學習浪潮下，教育學習市場愈來愈大，如學外語、學樂器都可能透過科技軟體來達成，竹師教育學院學士班就是要培養下一代的「學習科學與科技」人才，藉由各項人類生理與行為偵測儀器記錄的測量，讓學習歷程可以客觀量化與分析，進而應用數位科技發展可提升學習成效的方法。
清華大學竹師教育學院助理教授陳湘淳透過眼動儀分析受試者的眼球移動路徑，發現人們在學習後答題時，被要求選出曾看過的字，雖不一定會選對答案，眼球卻會不自主地停留在正確答案最久，這項研究證實人們會在無意識的情況下，透過凝視洩漏腦中曾經留下印象的秘密。
清華大學指出，竹師教育學院學士班畢業生都將具備雙專長，為協助學生跨域學習，每7位學生即配有1位專家導師，提供諮詢輔導；為鼓勵學子投身教育，只要經個人申請管道錄取竹師教育學院且學測總級分達頂標者，有機會獲新台幣10萬元入學獎學金，入學後成績表現優異者，每年還有機會續領10萬元獎學金。（編輯：張芷瑄）1070315