F-35B短場起降合需求 美方態度仍待觀察

（中央社記者呂欣憓台北15日電）國防部向美方提出採購F-35需求，專家分析，具短場起飛和垂直降落功能的F-35B戰鬥機切合台灣需求，但美國要不要賣是一個問題，台灣預算是否負擔得起又是另一個問題。
國防部長嚴德發上午在立法院證實已向美方提出購買F-35戰機的需求，軍情與航空網站主編施孝瑋分析，從防衛角度看，台灣需要F-35，F-35目前分為空軍型的F-35A型、陸戰隊的F-35B型、可從航空母艦上起飛須配備彈射器的美國海軍艦載F-35C型。
施孝瑋說，其中滑行距離很短就可起飛、又可垂直降落的F-35B型最適合台灣，因為中國大陸打台灣會先攻陷機場，但國防部每年分給陸海空三軍種的武器採購預算只有30億美元（約新台幣870億元），「F-35B一架就要1億多美元（超過新台幣30億元），台灣的國防預算能支撐嗎？」
他說，依台灣關係法和三公報，美國不能賣給超過台灣現有武器性能太多的新武器，F-35B的性能遠超過台灣現有3主力戰機（經國號、幻象、F-16），美國總統川普（Donald Trump）是否會在此刻同意出售F-35給台灣？「其實是有待觀察」。
國家政策基金會高級助理研究員揭仲表示，就軍事戰略來說，F-35B對台灣的確有很大助益，中共如果要犯台，導彈攻擊後，很多機場作業能力會受很大影響，修復裝備緩不濟急，嚴重影響台灣戰鬥機升空能力，可短場起飛的F-35B能抵銷中共彈道飛彈的打擊優勢。
不過，揭仲說，F-35B造價非常昂貴，一架在1億2000萬美元到1億3000萬美元間（約新台幣34.8億元到37.7億元），也牽涉美國軍售政策，美國優先供售給盟邦，台灣不是法律上的盟邦，且就目前美國和中國大陸的關係，短期內美國要供售F-35給台灣可能性偏低。
他說，台灣如果能獲F-35B，對防衛力量絕對是很大提升，不用太多數量，保留在關鍵時刻上場就可以，但F-35造價昂貴，加上後續維持作業費也很高，台灣未必負擔得起。
揭仲表示，新增軍事投資預算估計不到80億元，還要分配給幾十案，且未來10年內還有「潛艦國造」、「新型巡防艦」與「高級教練機」等重大軍事投資案要執行，以台灣的國防預算規模，就算美國要賣，台灣恐怕也無法負擔。（編輯：李明宗）1070315