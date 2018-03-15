F-35B短場起降合需求 美方態度仍待觀察

（中央社記者呂欣憓台北15日電）國防部向美方提出採購F-35需求，專家分析，具短場起飛和垂直降落功能的F-35B戰鬥機切合台灣需求，但美國要不要賣是一個問題，台灣預算是否負擔得起又是另一個問題。

國防部長嚴德發上午在立法院證實已向美方提出購買F-35戰機的需求，軍情與航空網站主編施孝瑋分析，從防衛角度看，台灣需要F-35，F-35目前分為空軍型的F-35A型、陸戰隊的F-35B型、可從航空母艦上起飛須配備彈射器的美國海軍艦載F-35C型。

施孝瑋說，其中滑行距離很短就可起飛、又可垂直降落的F-35B型最適合台灣，因為中國大陸打台灣會先攻陷機場，但國防部每年分給陸海空三軍種的武器採購預算只有30億美元（約新台幣870億元），「F-35B一架就要1億多美元（超過新台幣30億元），台灣的國防預算能支撐嗎？」