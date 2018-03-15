響應世界水資源日 劉建國力挺護水行動

繼2017年舉辦護水行動，呼籲政府與民眾正視飲用水汙染、農業缺水、工業搶水等情況，今年環保團體再提出相關訴求，包括要求環境保護署公告「飲用水取水口一定距離」，以及全國國土計畫將自來水水質水量保護區劃入「國土保育區」。

1993年1月18日，聯合國大會決議訂定每年3月22日為「世界水資源日」。劉建國上午在立法院聲援包括台灣水資源保育聯盟在內等環團發起系列護水行動。

劉建國表示，長期以行動關心水資源，包括要求六輕進行海水淡化不能搶農業用水，推動湖山水庫清水溪上游應公告「自來水水質水量保護區」，也將繼續要求環保署應公告雲林、彰化、屏東等縣市的飲用水取水口一定距離，保障民眾飲用水安全。

劉建國指出，根據環保署2017年的水質檢測資料，桶頭堰、高屏堰、頭前溪等河川的飲用水水源水質普遍不佳，包括導電度、懸浮固體、大腸桿菌、氨氮值、總磷質偏高，而且各水庫的優養化指數（卡爾森指數）普遍也惡化偏高，中南部有嚴重趨勢，提醒政府應重視低海拔自來水水質水量保護區的國土保育，刻不容緩。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華呼籲，請政府務必加強低海拔自來水保護區的國土保育，而非加速開發利用。全國國土計畫的自來水保護區一定要列為國土保育區，政府絕不應再鼓勵低海拔自來水水質水量保護區的土地開發。（編輯：鄭雪文）1070315