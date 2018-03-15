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影／最長一役　國際自由車環台賽國境之南最終站

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/15 12:14
國際自由車環台公路大賽最終站國境之南，第五站屏東縣站全程192.8公里，是今年環台賽最長一役，起點在屏東縣政府，終點設在大鵬灣國家風景管理處。

「國際自由車環台公路大賽」最終站賽事來到國境之南，第五站屏東縣站全程192.8公里，是今年環台賽最長一役，起點在屏東縣政府•途經大鵬灣跨海大橋，終點設在大鵬灣國家風景管理處，對已經歷經四站、近 484公里競輪的車手們來說•是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。

▲第五站屏東縣站主持人為選手加油打氣。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

▲屏東縣長潘孟安贈送前站4位冠軍在地伴手禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

2018國際自由車環台公路大賽，超過200位，來自全球20個國家的好手，從11日開始到15日，連續5天展開精彩競賽，共分台北、桃園、浪漫台三線、南投、屏東等5站；而最終屏東縣站全程192.8公里，是今年環台賽最長一役，今(15)日上午9時20分出發，由縣長潘孟安領騎，從屏東縣政府前廣場騎至慈鳳宮9時30分鳴槍比賽，沿路夾道熱情為選手加油打氣。

▲縣長潘孟安領騎，從屏東縣政府前廣場騎至慈鳳宮，沿路夾道熱情為選手加油打氣。 （圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

▲「國際自由車環台公路大賽」第五站屏東縣站全程192.8公里，是今年環台賽最長一役。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

關鍵字環台公路賽國境之南大鵬灣
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