核二再轉後降電價否 沈榮津：注意3因素

中國國民黨立委柯志恩質詢表示，既然核二2號機組再轉，能否讓電價下降，並減少台中發電廠負擔，解決空污問題，如果2號機再轉後，沒有辦法保證電價不漲，燃煤火力發電降載，「那大家在幹嘛，全民能夠買單嗎？」

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會（原能會）主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

（中央社記者朱則瑋、王承中、葉素萍台北15日電）經濟部長沈榮津今天答復立委關切核二2號機再轉後，電價是否調降等問題表示，需注意會不會影響物價波動、照顧民生、節約用電，這三個因素取得平衡才行。

柯志恩說，前行政院長林全之前列席質詢時稱，用電備轉容量率只要達約7%就能供應全台用電，現在約6%左右，「難道為了1%，就要搞成這樣子嗎！」，除非電力真得不夠用，非用核電不可，不然就不會冒著危險也要來做這件事情。

沈榮津答復表示，用電會不會漲、燃煤發電可否降載，還是要注意不會影響物價波動、照顧民生、節約用電，這三個因素取得平衡才行，同時隨著經濟成長，也要考慮用電增加狀況以及氣候而定；同時也希望有多一些備轉容量。

民進黨立委鍾佳濱要求，為了達成非核家園目標，希望台電公司可以承諾提出每年核電機組計畫性控制及減少用電量的報告。台電董事長楊偉甫回應，在備轉容量率足夠下，會去做調適，並把核電當作優先減少的考慮項目。

此外，多個環保團體、公民社團在總統府前凱道「鳴戰鼓」，反對重起老朽核電機組，擔心若執意重起核電，將有毀台危機。（編輯：溫貴香）1070315